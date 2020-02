Leandro Erlich e seus espelhos

Construção – Leandro Erlich

Foto: Reprodução

O trabalho é basicamente a reprodução de uma fachada de um prédio no chão e um espelho enorme. O efeito produzido é incrível e a sensação é que as pessoas estão caindo das janelas e até andando de skate em uma parede.

Construção – Leandro Erlich

Foto: Reprodução/Youtube

Quem quiser conhecer mais do trabalho de Leandro Erlich, seu portfolio está aqui, alguns vídeos com making of estão no site do centro cultural Barbican e quem estiver passeando por Londres esses dias pode visitar e participar até o dia 4 de agosto