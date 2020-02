iPhone Jurássico: gadget de luxo da Stuart Hughes

O título soa inconcebível? Pois essa é a melhor definição dessa façanha de Stuart Hughes, designer britânico de gadgets de alto luxo. O produto é, segundo Stuart, a sua peça “mais peculiar e única até hoje” (considere que estamos falando de um designer que faz iPhones e iPads de diamante, ouro e prata – um só produto feito por ele chega a custar milhões de libras).

Dessa vez, Stuart Hughes realmente se superou em níveis astronômicos. O iPhone 4 History, o “primeiro mobile de DINOSSAURO do mundo”, é uma criação do designer de Liverpool. Com diamantes de 8.5 quilates nas laterais e no logo da Apple, esse iPhone raríssimo tem na parte traseira uma estrutura feita de dentes de Tiranossauro Rex – de cerca de 65 milhões de anos – e fragmentos de pedra meteórica. Os materiais jurássicos vem do Arizona, nos EUA.