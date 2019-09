Horóscopo semanal: energias positivas e mais equilíbrio

A energia da terra guia o início da semana, mantendo nossos pés firmes no chão. Na quarta-feira, a Lua em Aquário fará uma união positiva com Júpiter, gerando boas vibrações e abertura de caminhos. “Já na sexta, tensões emocionais podem surgir, então é preciso atenção para não se deixar levar por essa negatividade”, alerta Serena Salgado, astróloga do Astrocentro.

No dia 14, a entrada de Mercúrio e Vênus no signo de Libra mudarão o astral. “Vênus rege Libra e é, por excelência, o planeta que traz amor, afetividade e apreço por coisas belas. Então entramos em uma fase muito melhor para o afeto e a resolução de pendências de várias origens. Já Mercúrio, que é comunicador, faz com que nossa palavra seja mais diplomática, mais equilibrada.”

Áries

Esteja mais aberta às atividades sociais e às novidades que podem surgir. Durante a Lua em Peixes da quinta e sexta, sua sensibilidade aflorada pode deixar seu temperamento explosivo e gerar confusões ou perturbar seu espírito. Cuidado em especial no trabalho e na área afetiva. A partir do dia 14, será mais fácil tomar decisões e dar início a uma nova fase no amor.

Touro

Comece a semana trabalhando a organização. Aproveite para dar uma renovada na área profissional e não deixe que o medo de mudanças a prenda na mesmice. Entre os dias 12 e 13 é possível que você se sinta mais emotiva e procure a companhia de amigos. No sábado, a Lua cheia trará mais alegria e criatividade, colorindo seu cotidiano.

Gêmeos

Certa introspecção pode guiar seu comportamento na segunda-feira e você não estará tão falante como de costume. Mas fique tranquila, pois no final do dia isso já terá passado, lhe deixando sociável outra vez. No dia 13, atenção a acontecimentos familiares que podem afetar sua estabilidade. A Lua cheia em Peixes deixa o final de semana bastante favorável para sair e se divertir com os amigos.

Câncer

Aspectos mal resolvidos podem enevoar o começo de sua semana. Enquanto não estiver se sentindo bem, você tenderá a se manter recolhida. Use esse tempo para trabalhar o auto-conhecimento. Por um momento breve, você se sentirá melhor, mas no dia 13 tensões no ar pedem que não leve tudo tão a sério. No sábado, aposte em novas atividades e aproveite a companhia dos amigos. No domingo, relaxe.

Leão

Além de fôlego para resolver pendências do trabalho, você passará boa parte da semana com boas vibrações na área afetiva. Mercúrio e Vênus entrarão em Libra no dia 14, aumentando sua vontade de sair socializar. Mas, atenção, pois antes dessa boa fase será necessário um pouco de recolhimento ou acabará se indispondo com outras pessoas e perdendo o bom humor que lhe acompanhava até então.

Virgem

Mercúrio sai do seu signo e vai para Libra, o que significa que é o momento de inovar. Chega de ficar só pensando, é preciso por as ideias em prática. A Lua em Aquário nos dias 10 e 11 pode mexer com suas áreas profissional e da saúde, mas nada que lhe afetará grandemente. Já a Lua em Peixes trará um foco mais intenso para seu campo afetivo.

Libra

A entrada de Mercúrio e Vênus em seu signo dá início a uma fase importante para as librianas. Bom momento para celebrar conquistas e formar parcerias, além de dar um upgrade em sua atual situação. Antes do sábado, porém, será preciso foco e esforço para cumprir com as tarefas do cotidiano. Sua criatividade estará mais aguçada, mas tome cuidado para que pequenas mágoas não afetem seu emocional.

Escorpião

A Lua em Capricórnio pede que você planeje e direcione melhor seus objetivos. 10 e 11 são dias propícios para sair da rotina e experimentar coisas novas. Na sexta-feira, irritações podem surgir para desestabilizar sua paz. No dia 14, reflita sobre o que realmente quer no seu campo afetivo e avalie o que tem lhe causado inquietações nessa área.

Sagitário

Você começará a semana se sentindo disposta a cuidar de seu financeiro. Não desperdice essa força, mas reserve parte de suas energias para sair com os amigos e trabalhar em outros projetos. Um súbito saudosismo pode surgir, pedindo que você fique mais na sua. Vênus e Mercúrio em Libra tornarão o fim de semana perfeito para atividades culturais. Aproveite!

Capricórnio

A Lua em seu signo na segunda-feira manterá seu foco na resolução de tarefas. Nos dias 10 e 11, você poderá enxergar novas possibilidades no mundo dos negócios e encontrar outras formas de ganhar dinheiro. Já no sábado, parcerias trarão maior brilho para sua área profissional, dando início a uma fase muito positiva.

Aquário

Aos poucos você se livrará das tensões remanescentes do fim de semana e ganhará um novo fôlego e garra para viver como bem quiser. Na quinta e sexta, tente finalizar de uma vez o que tiver de pendências, mas fique atenta, pois algumas coisas podem azedar seu humor. O fim de semana estará bastante propício para viagens.

Peixes

A Lua em Aquário nos dias 10 e 11 pode mexer com suas emoções, lhe deixando dividida entre seus sentimentos e seu lado racional. Na dúvida, invista em sua espiritualidade. Você precisará dela em bom estado também no dia 13, quando a Lua em seu próprio signo pode trazer certa tensão para seu campo afetivo.

