Horóscopo de 11 a 17 de novembro: tensões emocionais exigem cautela

A semana de 11 a 17 de novembro será marcada por algumas tensões, mas ao mesmo tempo por uma energia muito positiva que começa a ocorrer no sábado (16), sendo que essa energia terá seu auge no dia 24, domingo, consequência de uma conjunção de Vênus com Júpiter, considerado o planeta mais benéfico de todos. Veremos bênçãos e graças acontecerem, principalmente para o signo de Sagitário. “Apesar dessa energia boa, a semana terá momentos tensos, teremos uma Lua Cheia, um fenômeno que gera tensões. E também tem a Lua em Touro, que é uma tensão transformadora”, diz a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro. Ela afirma ainda que será uma semana de muita frustração emocional e idealizações que não se concretizam.

Serena aponta também que as pessoas de Escorpião, Áries, Libra e Touro terão um período desafiador e complexo, em que “as ações estão num desenvolvimento de desafio maior do que comum, não basta a vontade de fazer acontecer”. Será preciso trabalhar com as expectativas exageradas.

Confira abaixo as previsões de cada signo:

Áries

O signo começa a semana tendo que pensar na parte financeira. A Lua em Touro fazendo ligação com Urano e promete desenvolver ideias novas. É o momento de criar significado nas coisas importantes. Marte em Libra fará que as pessoas deste signo continuem tendo tensão profissional e afetiva, por isso será preciso ter atenção com o campo financeiro. Busque comunicação clara para evitar conflitos. Sábado e domingo, com a Lua em Câncer, trarão um importante momento em família, bom momento para resolver questões familiares.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Touro

A semana começa com Lua em Touro. Embora o taurino preciso prestar atenção em suas estruturas, desejos e bem-estar, ele precisa seguir com novas rotinas para que as coisas aconteçam de forma mais fluida. A Lua Cheia vai ajudar com essa energia e mexer com a parte afetiva das pessoas deste signo, pode ser para o bem ou para o mau. A Lua a partir do dia 13 vai fazê-lo trabalhar com mais empenho as questões ligadas ao financeiro. Até o dia 17 os taurinos podem ser tomados por momentos de tristeza e carência e do sentimento de que as pessoas não os entendem. No final de semana a energia pode começar a mudar para melhor.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Gêmeos

Esta semana começa para os geminianos com uma energia visceral, fazendo com que a Lua Cheia possa trazer muita tensão. Essa energia tensa pode trazer conflitos principalmente no campo de trabalho e na rotina. Com a Lua em Touro é preciso ficar atento aos detalhes. A dica para este momento é manter os pés no chão e optar por ficar mais interiorizado para não perder o foco, principalmente no dia 12. As energias podem ajudar no campo espiritual e afetivo.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Câncer

A semana começa com a proposta de ser mais pé no chão e resolver as pendências e estar mais com os amigos. Será um momento para tentar se cercar de grupos maiores e socializar mais em vez de ficar sozinho, já que pessoas deste signo têm a tendência de serem seletivos e preferirem a própria companhia. Na quarta começa a Lua em Gêmeos e os cancerianos sentirão vontade de se voltar mais para si e questões mal resolvida podem surgir. A área família e afetiva serão muito atingidas e trará desafios do dia 11 ao 14, os sentimentos estarão aflorados, mas sabendo lidar e colocando as coisas em ordem você poderá buscar mais alegria, principalmente a partir do dia 16.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Leão

A vida profissional estará em foco. Será um bom momento para resolver pendências e a Lua Cheia favorecerá. A semana será desafiadora, podendo trazer desentendimentos com familiares ou colegas. Com a Lua em Gêmeos, a semana será uma boa oportunidade para sair com os amigos e se divertir. Já com a Lua em Câncer, a vontade de ficar em casa pode estar em evidência no final de semana, mas também será um momento de muitas ideias e criatividade.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Virgem

A Lua em Touro combina com sua vontade de querer fazer coisas novas e ter novas propostas. De 13 a 15 a vida profissional irá fluir bem e renderá boas conversas, mas nos dias 16 e 17 a tendência é ficar mais seletivo, porém mais afetivo.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Libra

A energia de Touro vem de forma forte e com aquela sensação de muita ansiedade e de que você não está conseguindo fazer as coisas acontecerem. Libra tem já uma dificuldade para realizar as coisas sozinho, sendo natural de sua personalidade, mas será um momento de refletir sobre as vantagens de começar a não depender tanto dos outros e aprender a agir no tempo certo, sem pensar tanto. Os dias 13 e 14 podem ser bons para atingir objetivos.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Escorpião

Os escorpianos começam a semana numa fase difícil na parte afetiva, sentindo-se confusos e sem rumo com as mudanças da Lua em Touro. No campo afeitivo a Lua Cheia intensifica essas emoções. Os dia 13 a 15 serão de muitas dúvidas e questionamentos, algo comum para as pessoas de escorpião e agora intensificado. Será uma semana para repensar suas decisões e tomar atitudes que foram postergadas. A partir do dia 15 será um bom momento para tomar decisões no trabalho.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Sagitário

A conjunção de Júpiter e Gêmeos começa a trazer energias favoráveis, trazendo bons momentos para resolver coisas importantes. Com a Lua em Câncer, no final de semana, os sagitarianos sentirão vontade de ficar mais sozinhos, porém de forma produtiva.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Capricórnio

Os capricornianos têm passado por muitas tensões nas últimas semanas, principalmente na vida profissional e com atrasos e pendências. Com a Lua em Touro, a semana começa com muita criatividade e o lado artístico aflorado e muito bem-estar. Os dias 13, 14 e 15 serão prósperos e de bons contatos profissionais. Virá uma necessidade de sonhar mais alto.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Aquário

A Lua em Touro mexe muito com os aquarianos, será momento de encarar as mudanças. Aquarianos gostam de mudanças, mas não aquelas que mexem nas raízes, então será um momento de desafio. Será preciso se predispor a se libertar de algumas amarras. Dias 13, 14 e 15 serão ótimos para enxergar o futuro e desembaraçar nós. O final de semana pode ser produtivo para quem precisar trabalhar, os caminhos estarão abertos para muitas alegrias e parcerias.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Peixes

A semana começa com uma nova visão e o início de prosperidades profissionais. A Lua em Touro fará que você consiga trabalhar com mudanças necessárias e fazer coisas acontecerem. Os dias 13, 14 e 15 serão bons para observar mais, porém cuidado para não ficar muito desligado e ficar pensando demais nas questões emocionais e inseguranças, procure conversar sobre seus sentimentos.

Leia a previsão completa para seu signo aqui