Horóscopo: As previsões de Susan Miller para outubro

Libra

23/9 a 22/10

Outubro trará um grande desafio durante a Lua nova do dia 28. As boas novas que você esperava em relação às finanças não virão e alguns acontecimentos vão abalar seus nervos. As maiores despesas estarão ligadas à família e ao lar. Se está prestes a comprar um imóvel ou mobília, prepare-se para discussões com seu parceiro. Você gastará muito tempo defendendo suas ideias antes de colocá-las em prática. Na dúvida, não faça nada, pois Mercúrio retrógrado em seu setor financeiro aumenta a possibilidade de erros. Procure agir durante a primeira metade do mês, quando o caminho estará aberto para que tudo saia do seu jeito. A Lua cheia do dia 13 será um doce momento para o amor. Aproveite e faça uma viagem para um lugar tranquilo, onde poderá curtir a natureza com seu par.

Leia as previsões para Libra em 2019

Escorpião

23/10 a 21/11

As mudanças mais importantes deste mês ocorrerão em seu interior. Suas reflexões farão com que você encare seus talentos e suas oportunidades com outros olhos, sob novas perspectivas. A conclusão de um projeto secreto no qual vem trabalhando se dará no dia 13, durante a Lua cheia em Áries. Depois de despender tanta energia para finalizar essa tarefa, talvez você se sinta exaurida. Veja se consegue dar uma pausa nas atividades sociais e dormir bem. A partir do dia 31, quando Mercúrio ficará retrógrado, evite compras caras. A Lua nova do dia 28 pode gerar um grave conflito inesperado com um parceiro romântico ou de negócios. Se o vínculo com a pessoa for significativo para você, quanto menos falar, melhor será. O desfecho parece ser definitivo; somente o verdadeiro empenho de ambos os lados poderá salvar o relacionamento. Será um momento desgastante, e você, que está acostumada a cuidar dos outros, desta vez precisará dedicar toda a atenção a si mesma.

Leia as previsões para Escorpião em 2019

Sagitário

22/11 a 21/12

Há pouco tempo você concretizou uma grande expansão em sua área profissional. Agora é hora de relaxar com os amigos e comemorar as vitórias. Novas amizades lhe darão sábios conselhos e até mesmo dicas de oportunidades de negócios que podem aumentar sua conta bancária. Quanto ao romance, a Lua cheia do dia 13 iluminará seu coração, deixando lembranças que vão acompanhá-la por um longo período. É provável que um convite para uma festa leve você a conhecer alguém especial. Porém, se já encontrou seu amor, o fogo da paixão acenderá entre você e seu par, aproximando-os ainda mais. Já no dia 28, uma Lua nova complicada poderá causar estragos – há o perigo de um projeto profissional sair dos eixos. Se você está no comando, fique de olho e faça o possível para motivar a equipe. Mercúrio em Escorpião estará retrógrado a partir do dia 31, tornando mais difícil identificar a causa dos problemas. Mas basta que você se mantenha a par dos detalhes para chegar aonde deseja.

Leia as previsões para Sagitário em 2019

Capricórnio

22/12 a 20/1

Neste mês, você poderá dar passos importantes para a sua carreira, especialmente na primeira quinzena. Surgirão oportunidades de trabalho únicas, e você não deve desperdiçá-las. Elas vão lhe trazer finalmente o reconhecimento profissional que tanto almeja. No dia 13, com a chegada da Lua cheia, sua atenção estará mais voltada para assuntos relacionados ao lar e à família. Aproveite para receber amigos e parentes em casa ou até mesmo para fazer uma limpeza geral e se livrar de algumas coisas que não usa, tornando o ambiente mais agradável. Se algum familiar estiver precisando de ajuda, não hesite em lhe dar acolhida. A Lua nova do dia 28 deverá provocar alguns momentos de tensão. Um amigo ou seu companheiro talvez faça algo que venha a magoá-la. Não discuta nem tome nenhuma decisão no calor da hora. Pense muito antes de falar qualquer coisa para não piorar ainda mais a situação. Ela poderá se arrastar por meses até se resolver por completo. Tenha paciência.

Leia as previsões para Capricórnio em 2019

Aquário

21/1 a 19/2

Os últimos meses foram intensos e cheios de trabalho. Agora o melhor é tirar um tempo para descansar e recarregar as energias. A Lua nova em Libra desde o final de setembro torna o momento propício para uma viagem tranquila e renovadora. A vontade de viajar persistirá por todo o mês. Com a chegada da Lua cheia no dia 13, talvez você consiga programar outra saída, desta vez para um destino próximo, com pessoas queridas. Também sentirá muita vontade de estar junto da sua família depois de tanto tempo ocupada. Não meça esforços para visitar seus parentes, mesmo que eles morem longe. No final do mês, poderá aparecer uma ótima oportunidade de melhoria na carreira. Sua criatividade fará com que você se destaque, revelando seus talentos. Nesse mesmo período, é possível que você e seu companheiro ou algum colega de trabalho discordem em relação a uma decisão importante, causando atritos que se mostrarão bem difíceis de solucionar.

Leia as previsões para Aquário em 2019

Peixes

20/2 a 20/3

Conhecidos pela habilidade artística e criatividade, os piscianos costumam focar na qualidade do trabalho, sem se preocupar muito com o retorno financeiro. Neste mês, no entanto, será diferente. Queira ou não, você terá que lidar intensamente com a área financeira. Logo no início do mês, deverá negociar um projeto importante que, possivelmente, envolverá grande quantidade de dinheiro e lhe trará muito prestígio. Como você vai querer garantir que tudo seja bem feito, precisará fazer altos investimentos nesse trabalho. Só tome cuidado para não perder o controle dos gastos. Não hesite em até mesmo pedir ajuda a pessoas que entendam mais de finanças que você e fique sempre atenta à conta bancária. No dia 21, Netuno, seu planeta regente, enviará energias positivas para sua casa dos relacionamentos. Se você estiver namorando, este será o momento perfeito para marcar um programa romântico. Aproveite para relaxar um pouco e curtir bastante seu par.

Leia as previsões para Peixes em 2019

Áries

21/3 a 20/4

Você terá muitas tarefas a cumprir logo no início do mês. Para conseguir dar conta de tudo, precisará atuar em equipe. Ainda que, como a maioria dos arianos, você prefira trabalhar sozinha ou ser a líder do grupo, desta vez terá de sair da zona de conforto e passar a aceitar mais a opinião e a ajuda dos outros. Em relação às questões do amor, procure dar prioridade ao parceiro. Escute o que ele tem a dizer e se esforce para deixá-lo feliz. Com a Lua cheia do dia 13 em Áries, você sentirá necessidade de ir em busca de novas experiências e aventuras. A ocasião será ideal para fazer uma viagem, especialmente se for para um lugar onde possa relaxar e se divertir. No final do mês, porém, prepare-se para abandonar de novo o lado aventureiro. Urano, o planeta das surpresas, estará atuando em sua casa das finanças, o que poderá resultar em situações desagradáveis. Cuidado também com possíveis brigas e desentendimentos com seu parceiro amoroso.

Leia as previsões para Áries em 2019

Touro

21/4 a 20/5

Você estará mais atarefada que de costume, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Além de maior esforço, a situação exigirá muita organização, atenção aos detalhes e um bom gerenciamento de tempo da sua parte. Se possível, divida o trabalho com um colega. O projeto se tornará mais dinâmico com a reunião de duas mentes. Com a Lua cheia do dia 13 em Áries, aproveite para descansar. Faça uma viagem curta para um local afastado e tranquilo. No dia 28, uma problemática Lua nova afetará as relações profissionais ou afetivas. Uma questão delicada precisará ser discutida, gerando uma disputa de controle entre você e seu parceiro. Com ambos tentando dominar a situação, você terá que escolher entre ser flexível e ceder em alguns pontos ou se manter obstinada. Se o relacionamento já estiver fragilizado, poderá desmoronar rapidamente. Por outro lado, caso a discussão não leve a nada, a decisão de pôr um ponto final em tudo deverá partir de você.

Leia as previsões para Touro em 2019

Gêmeos

21/5 a 20/6

A primeira quinzena do mês reserva momentos vibrantes para sua vida social. Circulando por tantas festas, é bem provável que venha a conhecer alguém especial. Construa essa união sem abrir mão de um pouco de mistério. O envolvimento rápido talvez encurte a relação. Vá com calma. Fique atenta a uma tarefa do trabalho no dia 12, quando Vênus em Escorpião irá se opor a Urano em Touro, criando problemas. Um colega deverá ajudá-la a lidar com todos os detalhes dessa empreitada. No fim de semana dos dias 12 e 13, durante a Lua cheia em Áries, você vai relutar em aceitar um convite para um grande evento, achando que poderá pesar no seu orçamento. Não se preocupe. Apenas se divirta e verá que valerá a pena participar. A Lua nova do dia 28, em Escorpião, talvez provoque um súbito rompimento com alguém próximo, afetando seu lado emocional. Como Mercúrio, seu regente, estará em movimento retrógrado a partir do dia 31, procure concluir seus projetos antes dessa data.

Leia as previsões para Gêmeos em 2019

Câncer

21/6 a 21/7

No início do mês, sua atenção estará voltada para assuntos do lar e você se empenhará em providenciar melhorias para tornar seu espaço mais confortável. Antes, porém, terá que convencer seu companheiro a embarcar em seus planos. No entanto, se vocês ainda não moram juntos, este não é o melhor momento para dividir um teto. Na Lua cheia do dia 13, o foco passará a ser a carreira. A conclusão de um projeto ou negócio lhe renderá não apenas aplausos mas também uma promoção ou honra especial. Caso esteja em busca de um novo cargo, apesar de o período se mostrar favorável, você precisará lidar com a concorrência. Mantenha a confiança e elabore estratégias para se sobressair. A Lua nova do dia 28 poderá trazer turbulências para sua relação. Prepare-se para desacordos e até mesmo para um possível rompimento. No dia 31, Mercúrio retrógrado criará mais confusões. Será fácil chegar a conclusões equivocadas. Então certifique-se de que realmente ouviu o que foi dito.

Leia as previsões para Câncer em 2019

Leão

22/7 a 22/8

Os primeiros dias do mês ainda estarão sob o impacto da Lua nova do final de setembro, o que vai lhe despertar a vontade de viajar. Com vários planetas atuando a seu favor, você deverá visitar uma cidade distante que sempre quis conhecer. Aproveite e leve como companhia alguém querido, que pode ser um parceiro amoroso, amigo ou parente. No dia 13, com a chegada da Lua cheia, o setor financeiro estará iluminado. Permita-se, então, gastar um pouco mais com o que quiser. Se for solteira, saia bastante e socialize, pois poderá conhecer um novo amor. Urano, o planeta das surpresas, também estará exercendo o poder em seu signo. Isso significa que você deverá redobrar os cuidados para não causar brigas ou desentendimentos. Pense sempre duas vezes antes de falar. No final do mês, as obrigações do trabalho farão com que você se sinta sobrecarregada. Mesmo assim, a prioridade deverá ser o lar e a família, pois algum parente vai precisar muito do seu apoio.

Leia as previsões para Leão em 2019

Virgem

23/8 a 22/9

Comece a prestar mais atenção nas finanças para evitar apertos no futuro. Afinal, faltam poucos meses para o final do ano. Em vez de gastar com compras desnecessárias, procure controlar o dinheiro e, se possível, poupar. Tome cuidado também para não se render a apelos de ofertas e promoções. Busque investimentos que possam ajudá-la a aumentar seus ganhos daqui para a frente. Com a Lua nova do dia 28, você vai querer ficar um pouco reclusa, meditar e curtir a própria companhia. Por mais que tudo pareça estar bem, se você resolver sair muito ou viajar durante essa época, alguns incidentes desagradáveis poderão ocorrer. Seu planeta regente, Mercúrio, estará retrógrado do dia 31 até 20 de novembro. Nesse período, você provavelmente obterá pouco progresso na vida pessoal e profissional. Mas não desanime. Desde já, adote uma postura positiva e bem-humorada. Assim, conseguirá enfrentar essa fase de maneira bem mais tranquila.

Leia as previsões para Virgem em 2019