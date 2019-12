Horóscopo da semana de 30/12 a 5/1: introspecção e renovação

Nesta semana 2019 finalmente dá lugar a 2020, um ano regido pelo Sol, e os astros estarão trabalhando durante a virada. Na segunda-feira (30), a Lua entra em Peixes, onde fica até o dia 1º. Esse movimento traz uma energia espiritual de introspecção para a entrada do ano. A dica é fazer algo como meditação, rituais ou banhos durante esses dias. Vale a pena realizar uma limpeza para liberar as energias.

Já na quinta-feira (2), a Lua vai para Áries e traz energia de movimento e pioneirismo, oferecendo a força ideal para começar um ano fazendo as coisas acontecerem. Por fim, ela chega em Touro no sábado, pedindo que a gente seja mais prática, faça um detox do réveillon durante o final de semana e entre em uma comunhão de energias positivas. Confira o que Serena Salgado, astróloga do Astrocentro, conta sobre o que o início do ano reserva para casa signo:

Áries

A Lua em Peixes pede que as arianas terminem 2019 liberando energias negativas, se coloquem em uma posição mais espiritual e não exagerem em nada. A partir do dia 2, com a Lua em Áries, elas terão força para tomar atitudes que devem ser tomadas. A semana fecha com touro impulsionando as áreas relacionadas ao financeiro. 2020 vai ser um ano de criatividade e novos talentos a serem buscados.

Touro

Para as taurinas, a dica é aproveitar a energia de Peixes para uma confraternização com amigos e família durante o fim do ano, vale também tentar algo como uma meditação em grupo. A partir de quinta (2), começam as preocupações e ansiedade e é preciso estar atenta a isso, mas as coisas já devem melhorar no final de semana, quando a Lua entra em Touro. O movimento dos astros em 2020 pede que as taurinas foquem em questões como famíia, infância e passado ao longo do ano.

Gêmeos

A Lua em Peixes no fim do ano traz uma necessidade de intuir coisas novas para a área profissional, assim como de trabalhar a espiritualidade. Na quinta-feira, vê-se um empenho para tentar juntar pessoas e abrir novas frentes, enquanto o final de semana traz algo mais bucólico, de detox. O Sol para 2020 leva as geminianas em um movimento no sentido de estudos, leituras, viagens e trocas com outras pessoas.

Câncer

A energia de Peixes no fim do ano vai trazer para as cancerianas uma necessidade de se envolver em energia de fé para trabahar o lado espiritual e religioso. Vale a pena marcar uma leitura de tarô ou fazer o mapa astral. Já quinta e sexta vão ser bons dias para repensar o lado profissional e pensar novas atitudes, enquanto o final de semana será ideal para se encontrar com amigos e trabalhar a amizade. 2020 vai ser um bom ano para as cancerianas no setor financeiro, é hora de focar nas coisas que elas desejam.

Leão

O fim do ano para as leoninas deve ser de mais introspecção. Não que festejar esteja proibido, mas vale a pena fazer uma meditação e uma autoanálise de final de ano. Depois disso, a partir do dia 2, as coisas devem ficar mais claras, pois Áries traz uma liberação de energia positiva. Vai ficar mais fácil enxergar o que elas querem e entrar em contato com pessoas. O final de semana vai ser um momento de pensar questões profissionais. 2020 traz um brilho extra para as leoninas no que se refere a desejos e conquistas.

Virgem

O período de Peixes traz para as virginianas uma atenção extra para o ado afetivo no fim do ano, pode ser um momento de nostalgia e saudade. Já a partir de quinta (2), Áries pede foco na descoberta daquilo que elas querem para o novo ano, enquanto no final de semana as virginianas vão estar mais práticas, saindo da mesmice e passeando. Em 2020, o Sol vai pedir momentos de interiorização e recolhimento para as viriginianas considerarem o que realmente querem.

Libra

As librianas devem evitar exageros no fim do ano no que se refere a ácool, festas e coisas do gênero. O Peixes pede um momento de relaxar, ouvir músicas e buscar coisas mais leves. A partir de quinta, Áries vai mexer com o lado afetivo e talvez sejam alguns dias tensos. Já sábado e domingo pedem por uma exploração do seu interior e vale comer comidas mais de raiz, para se manter mais sólida e prática. Para 2020, as librianas vão querer investir na vida social, fazer grupos, trabalhos voluntários e resolver questões de projetos futuros.

Escorpião

O fim do ano para as escorpianas deve ser mais lúdico e criativo e um réveillon diferente pode ser uma boa pedida. A Lua crescendo em Áries na quinta-feira (2) traz um bom momento para pensar o desenvolvimento de projetos e no sábado e domingo o foco vai ser mais no lado afetivo. O Sol de 2020 vai mexer com o lado profissional das escorpianas e vai ser um bom ano para trabalhar empoderamento e confiança.

Sagitário

Para as sagitarianas, até sexta-feira (3), o ideal é trabalhar questões de família, prestar atenção às condutas com a casa, perfumar o lar ou o lugar onde vai passar a virada e preparar uma mesa bem bonita. A partir de quinta (2) é bom tomar cuidado com brigas e desentendimentos. No final de semana, a energia é de empoderamento, garra e “bola pra frente” e é bom trabalhar questões práticas e pé no chão. 2020 para as sagitarianas vai ser um ano de viagens, fé, esperança e otimismo.

Capricórnio

O começo da semana pede que as capricornianas não fiquem tão apegadas a pequenos detalhes. Vale a pena prestar atenção à sensibilidade, que não pode ser muito exagerada para que as coisas aconteçam. Os dias 2, 3 e 4 mexem muito com questões de casa e família. Já no final de semana, a dica é buscar prazer, caminhar, entrar em contato com a natureza. 2020 deve ser um ano de autoconhecimento e busca por respostas para as capricornianas.

Aquário

A dica para as aquarianas neste fim de ano é tomar cuidado com os gastos, que podem ser exagerados. Vale a pena também pensar projetos, onde ganhar dinheiro e questões nessa área. Os dias 2, 3 e 4 devem ser bons para estudar, crescer e se motivar. Já o final de semana pede contato com a terra, plantar árvores ou arrumar a casa. A regência do Sol deve mexer muito com a parte afetiva das aquarianas e, portanto, há uma grande chande de novos amores em 2020.

Peixes

Peixes passa a virada com a Lua no seu próprio signo, o que pode mexer com o emocional. É preciso ficar atenta a como as coisas mexem com você e não se deixar levar. Vale a pena trabalhar o equilíbrio e começar o ano meditando. Os dias 2, 3 e 4 trazem uma boa energia financeira enquanto o final de semana pede um envolvimento com questões práticas da vida, como estudos. 2020 vai ser um ótimo ano para as piscianas terem sucesso no trabalho, melhorarem a saúde e a vitalidade.

