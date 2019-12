6 ideias de makes metálicas para a virada do ano

Já está pensando na make da virada? Abuse das cores das pedras e dos metais no para atrair boas energias. O maquiador Júlio Elíbio, com produtos Dior Backstage, traz inspirações.

Ouro

Nesta página, Sayonara (MegaModel). Todos os brincos são da Dior

Símbolo de riqueza e abundância, o tom dourado atrai mais do que cifrões. Ele aparece para dar ar festivo, mas também certa leveza, ao formato gráfico da sombra.

Cristal

A delicadeza do quartzo branco, mineral com propriedades curativas, aparece nesta sombra irregular. “Para conseguir o efeito, esfume toda a borda com um pincel para cílios, puxando em direção às sobrancelhas”, diz o maquiador Júlio Elíbio, de São Paulo.

Jaspe

Amanda Fiore (Way Model)

Os tons mais quentes seguem em alta no verão, especialmente nas sombras esfumadas. Troque o marrom tradicional por coral, laranja e até terracota, cores da pedra protetora.

Lápis-lazúli

Energizante, a pedra inspira este look bicolor, que sai do lugar-comum. “Vá de metalizado nos cílios inferiores para subverter o trivial. Vale ainda repetir um dos tons na linha d’água”, indica Júlio.

Ametista

Acredita-se que a pedra semipreciosa garante uma noite de sono reparadora e com sonhos proféticos. A verdade é que o tom inspira mesmo ares místicos. Complete o brilho com iluminador desde as maçãs do rosto até as têmporas.

Prata

Extrapole o delineado e contorne o cantinho interno, subindo até a metade do côncavo com este tom metalizado, que atrai riqueza e sucesso. “Use fixador de make ou bruma hidratante para umedecer a sombra e garantir intensidade”, ensina Júlio.