No Rock In Rio, Gaby Amarantos faz discurso encorajador para mulheres

Pela primeira vez no palco do Rock in Rio, a cantora Gaby Amarantos deu um show de atitude. A musa aproveitou o momento para exaltar a sua relação com corpo, já que este foi seu primeiro show sem meia-calça, e ainda incentivar o sentimento de liberdade para outras mulheres.

“É a primeira vez que eu subo no palco sem meia-calça, porque eu amo o meu corpo do jeito que ele é. Eu queria passar essa mensagem para muitas mulheres que ainda estão presas a esse padrão que querem colocar na gente. Vamos tirar salto, meia-calça, vamos tirar tudo, todas as amarras”, discursou a cantora, que sempre aborda temas como autoaceitação.

