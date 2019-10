Estreante no Rock in Rio, Gaby Amarantos pede valorização da Região Norte

Gaby Amarantos estreia hoje (3) no Rock in Rio como uma das estrelas do Palco Sunset. O show Pará Pop será capitaneado por Dona Onete, a mestre de cerimônia, e conta com as participações – além de Amarantos – de Fafá de Belém, Jaloo, Lucas Estrela e do guitarrista Pio Lobato. Sobre a apresentação Pará Pop, ela revela como está a expectativa. “Vai ser um show tão lindo, tão potente, animado, colorido (porque a gente é muito colorido) e apoteótico”, revela à CLAUDIA com exclusividade.

Os ensaios duraram mais de um mês e os artistas estão empolgados com a oportunidade de mostrar um pouco mais da diversidade da cultura paraense para o mundo. “A mensagem que a gente quer passar de uma maneira geral é de que o Brasil olhe para o norte, que o Brasil olhe para a Amazônia e que o Brasil se olhe no espelho. O Brasil precisa olhar para dentro antes de olhar para fora”, alerta a cantora. Sobre fazer parte desse timaço, Gaby comemora: “Estou muito feliz de estar representando essa música que é da periferia e que tem também seu grande espaço”.

Para Gaby Amarantos, a estreia de hoje tem um gosto ainda melhor do que apenas realizar um sonho antigo: “É muito bom estar no Rock In Rio representando o meu estado e mostrando o poder da força das mulheres porque é um show super matriarcal, liderado por mulheres. Mostrar o poder dessa música que é tão feminina, que é tão amazônica, representando um pouquinho o que é todo esse potencial da música do Pará, que é tão único, que é tão intenso e que o Brasil precisa cada vez mais conhecer”, celebrou.

Pará Pop abre a reta final do Rock In Rio 2019, hoje, às 17h. Tem tudo para ser um dos grandes destaques do festival.

