5 dicas de como cuidar das plantas no inverno

A chegada dos dias mais frios gera algumas dúvidas sobre como cuidar do jardim. O período é caracterizado por crescimento reduzido e menos capacidade de absorção de luz, água e nutrientes das plantas. Elas se poupam durante o inverno para poderem florir na primavera e alguns cuidados especiais podem ajudar nesse processo.

Confira 5 dicas para manter seu jardim e suas plantas bonitas nos dias frios:

1) Regue menos

Por causa das temperaturas mais baixas e do sol mais fraco, a água demora mais tempo para evaporar e, com isso, a planta ficará molhada por mais tempo. Assim, não é necessário regar o jardim tantas vezes quanto no verão, porque a umidade pode fazer as raízes apodrecerem. Em média, uma planta que normalmente é regada três vezes por semana no verão deverá ser regada uma vez só no inverno.

“Molhe menos, as plantas não necessitam de muita água no inverno. Você bebe mais água no verão ou no inverno? Então a lógica é a mesma, pouca água com um intervalo maior”, explica a paisagista Rayra Lira.

Além de molhar menos vezes, preste atenção no horário em que você vai regar as plantas. Como durante a noite costuma fazer ainda mais frio, prefira regar o jardim pela manhã, assim a água tem o dia inteiro para evaporar e ser absorvida pelas raízes. Isso evita que apareçam fungos ou pragas.

As plantas que ficam dentro de casa não sofrem tanta influência do ambiente externo, então não é necessário ter tanta preocupação com o momento da rega.

2) Não pode muito

Segundo Rayra, o inverno não é o momento ideal para reformas ou podas mais brutas. Durante o frio, procure manter o jardim apenas limpo e bem cuidado. As plantas têm dificuldade para crescer no frio, grandes podas podem dificultar ainda mais o processo.

Nos dias mais frios e com vento, é normal que algumas folhas ou galhos se soltem e caiam. É muito importante limpar e retirá-las da terra porque a penetração da luz e do ar, que já é menor no inverno, pode diminuir e causar fungos ou enfraquecer a planta caso a terra esteja coberta.

3) Adube com menos frequência

As plantas repousam durante o inverno para reaparecerem floridas na primavera. Por isso, o metabolismo fica mais lento nessa época do ano e é necessário controlar a quantidade de adubo que será usada. Elas precisam poupar energia nos dias frios e o adubo estimula a brotação, o que traz um desgaste maior, desnecessário para as plantas.

Por isso, reduza quantas vezes você aduba seu jardim durante o inverno. O ritmo não deve ser o mesmo dos dias quentes. Experimente adubar um ou dois meses antes do início do inverno e um mês antes do início da primavera, para “ir acordando” o metabolismo e retornar a frequência habitual com o início da nova estação.

“Adubar com ingredientes orgânicos como substrato, humos de minhoca é uma boa dica”, explica Rayra.

4) Forneça uma fonte de calor e luz

Caso os dias tenham um pouco de sol, deixe as plantas de dentro de casa perto da janela porque, além do sol, a circulação de ar também é importante. A circulação de ar é fundamental para que a planta consiga fazer trocas gasosas com o ambiente, respire e faça fotossíntese para garantir absorção de água e nutrientes.

Para jardins ou plantas que fiquem na parte externa da casa, coloque uma manta térmica em caso de geadas ou ventos fortes.

5) Afofe a terra

A aeração, ou seja, afofar a terra, é ainda mais importante nos dias frios. Ela ajuda na absorção de luz, que é mais escassa no inverno e na oxigenação do solo.

Com o tempo, a terra vai se tornando cada vez mais dura. Quando perceber que a água está demorando muito para ser absorvida, pode ser que seja o momento de afofar. Em espaços pequenos, como vasos, você pode usar o cabo de uma colher. Tome cuidado para não chegar nas raízes, o processo deve ser feito somente na camada mais superficial da terra e com certa distância do caule da planta.

A aeração fica mais fácil quando a terra está seca.

