8 vasos incríveis para dar charme à decoração

Não importa a época ou o momento da sua vida, sempre é bom mudar um pouco a decoração da sua casa. Mas você não precisa refazer tudo do zero para dar uma cara diferente ao espaço.

Uma boa ideia é incrementar o ambiente com alguns objetos de decoração diferentes, por exemplo, os vasos de plantas. E se o modelo for bem bonito, vale até usar sem a planta dentro. E pode acreditar que isso já faz uma grande diferença no ambiente, dando um tom chique e minimalista.

A equipe de CLAUDIA reuniu alguns modelos de vasos para te inspirar e te ajudar a decorar. Confira:

1. Crown Vaso Decorativo 24 cm, Tok & Stok, R$ 32,90*

2. Vaso Dalian Roxo 17 cm, Etna, R$ 99,90*

3. Vaso Vazado I Amarelo Buzzios, Mobly, R$ 42,74*

4. Vaso de parede Trigg Umbra prateado pequeno (2 peças), MOD, R$ 164*

1. Kit – 3 Vasos Auto-Irrigáveis – Médio N3 – Linha Wishes, Leroy Merlin, R$ 94,90*

2. Vaso Robert Plant – Para Cactos e Suculentas, Americanas, R$ 49*

3. Suporte Bem-te-vi, Selvvva, R$ 190*

4. Vaso em Vidro Azul, Casa&Construção, R$ 39,99*

*Preços consultados em março de 2019. Sujeito a alteração.

