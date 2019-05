Festival Path traz programação gratuita com inovação e cultura

Acontece nos dias 1 e 2 de junho em São Paulo o Festival Path, com uma programação pautada em diversidade, inovação e cultura. Com novo endereço, o evento será sediado no entorno da Avenida Paulista.

As atividades do Festival Path 2019 incluem palestras, shows, mostra de filmes, workshops, feiras gastronômica, de startups, maker e de games, além de festas que acontecem simultaneamente em seis espaços icônicos da região, num formato ideal para se transitar a pé: Hotel Maksoud Plaza, Teatro Gazeta, Reserva Cultural, Clube Homs, Hotel Tivoli Mofarrej e Praça Alexandre de Gusmão.

CLAUDIA marcará presença no evento em duas atividades da programação. A mesa “Astrologia e redes sociais: uma parceria de sucesso” contará com a participação da editora Isabella D’Ercole, e a Mesa “Mulheres no comando: um guia para profissionais femininas que querem empreender e liderar projetos”, terá a presenta de Guta Nascimento, diretora de CLAUDIA.

Temas abordados

Tradicionalmente, o festival promove palestras de protagonistas inovadores em suas áreas, em diversos formatos (debates, entrevistas, oficinas, falas solo ou em grupo, entre outros). Os temas abordados passam pelo feminismo e cultura LGBTQ+, discussões de gênero, empreendedorismo e startups, tecnologia, sustentabilidade, design, transformação social, indústrias da música e audiovisual, educação, marketing e branding, games, mídia e jornalismo, cannabusiness, saúde, agroinovação, mindfullness entre outros.

Programação gratuita aberta ao público

Além das palestras e workshops exclusivos para quem tem ingresso, o Festival Path oferece à população uma ampla programação gratuita ao longo dos dois dias do evento. A Praça Alexandre de Gusmão receberá, em diversos horários, dezenas de shows com as revelações da atual cena musical indie brasileira.

A mostra de filmes, por sua vez, será feita em parceria com o Festival Finos Filmes, que levará ao evento curtas-metragens de destaque de 2019 e uma sessão exclusiva com os principais filmes dos seis anos de sua história. Há ainda atividades como a Feira Gastronômica, com versões pocket de restaurantes consagrados para todos os gostos e paladares; festas ao fim de cada dia; entre outras.

Oportunidades de Negócios

Também com entrada franca, o Festival Path 2019 traz conteúdo para quem busca visões inspiradoras sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, promovendo a circulação de ideias e negócios: a Feira Maker leva o visitante para o mundo dos geeks e dos criativos; a Feira de Games reúne estandes com desenvolvedores independentes que contam apenas com recursos próprios para criar, testar e distribuir seus jogos; e a disputada Feira de Negócios congrega expositores, público, indústria e investidores.

Workshops

Pelo segundo ano, o Festival Path realiza, com curadoria feita em conjunto com o IED – Instituto Europeo Di Design, uma programação especial e exclusiva de workshops dados por artistas renomados e reconhecidos em suas áreas. Os ingressos para os workshops são vendidos separadamente.

Ingressos

Além da programação gratuita, o festival traz ainda opções de palestras e workshops pagos. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site. Confira a proramação completa.

Sobre o Festival Path

O Festival Path é um evento múltiplo que oferece experiências em educação, entretenimento e negócios, com o objetivo de conectar e inspirar a comunidade criativa do Brasil e estimular o diálogo entre pessoas que desejam inovar a forma de pensar e agir. Criado pelo O Panda Criativo em 2013, o evento chega à sua 7ª edição acumulando números surpreendentes: mais de dois mil palestrantes, 100 artistas e um público estimado em 20 mil pessoas.

Astrologia e redes sociais: uma parceria de sucesso

Quando: Sábado, 1 de junho de 2019 | Das 13h00 às 14h00

Onde: Sala Jardins B | Hotel Tivoli Mofarrej

Endereço: Alameda Santos, 1437, Jardim Paulista, São Paulo (SP)

Mulheres No Comando: Um Guia para Profissionais Femininas que Querem Empreender e Liderar Projetos

Quando: Domingo, 2 de junho de 2019 | Das 15h45 às 16h45

Onde: Sala Jardins A | Hotel Tivoli Mofarrej

Endereço: Alameda Santos, 1437, Jardim Paulista, São Paulo (SP)

Os ingressos para as palestras do Festival Path 2019 já estão disponíveis no site.

www.festivalpath.com.br

Leia mais: Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em maio

+ Instagram anuncia decisão polêmica sobre curtidas nas fotos