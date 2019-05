Instagram anuncia decisão polêmica sobre curtidas nas fotos

O Instagram anunciou na terça-feira (30) três novidades surpreendentes em sua plataforma. Depois de vários rumores tomarem a internet, a empresa confirmou a remoção da contagem de curtidas em fotos e vídeos do feed, além de um adesivo de doação nos ‘Stories’ e atualização na aparência de sua câmera.

Fim das curtidas e dos seguidores

A partir do próximo fim de semana, a rede social de Mark Zuckerberg confirmou que começará um teste no qual removerá o número total de curtidas de fotos e vídeos no feed, em todos os tipos de perfis. O teste será feito, primeiramente, no Canadá.

Assim como já tinha sido apontado anteriormente, a mudança tem como foco promover a conexão através do conteúdo e não dos números. “Estamos testando isso porque queremos que seus seguidores se concentrem nas fotos e nos vídeos que você compartilha, e não em quantos likes eles têm.”

Entretanto, ainda não há informações de quanto tempo o teste deve durar antes de ser lançado para o público geral.

Adesivo de doação no Stories

O adesivo de doação foi mencionado pela primeira vez no Facebook Communities Summit, em fevereiro, mas está disponível para os usuários norte-americanos agora. Com essa novidade, os internautas poderão usar o novo adesivo para angariar fundos para organizações sem fins lucrativos.

O sticker pode ser acessado como qualquer outro já existente, através dos stories e selecionando o ícone. Ao postar uma foto pela ferramenta, basta colocar o adesivo de uma ONG que deseja divulgar para seus seguidores e dar o suporte! De acordo com o Instagram, 100% do dinheiro arrecadado irá para as organizações.

Create Mode

Outra novidade anunciada é o novo visual da câmera da plataforma, também dentro do Stories. O Create Mode agora traz mais ferramentas de edição e mais alternativas na hora de compartilhar fotos e vídeos.

Mudanças no Facebook

Não é só o Instagram que vai sofrer alterações, o Facebook também ganhará uma nova cara. O novo visual vai trazer uma inversão de sua identidade, dando maior destaque ao branco, ao invés do que seu tradicional azul.

Outra novidade é que a rede vai dar mais destaque aos grupos e pretende criar uma função para que usuários façam novos amigos. Dessa forma, os interessados que frequentem mesmos ambientes poderão se conectar. Além da criação do Facebook Dating, uma espécie de “Tinder” dentro da plataforma.

Novidades no WhatsApp

Já o WhatsApp, aplicativo adorado pelos brasileiros, trará novidades mais voltadas para uma vertente comercial. Espera-se uma ampliação em seu serviço de pagamentos e envio de dinheiro pelo próprio app. Além disso, na sua vertente de negócios, o “WhatsApp Business”, haverá uma espécie de catálogo, para que seja possível anunciar e expor produtos.

Ainda não se sabe quais todas as datas para a implementação das melhorias, mas devem acontecer em breve.

