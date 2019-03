23 filmes e séries que estreiam na Netflix em abril

1. Bridget Jones_ No Limite da Razão zoom_out_map 1/23 Bridget Jones: No limite da razão (estreia em 17/04): Nesta sequência do grande sucesso de 2001, Bridget descobre que manter o homem dos seus sonhos ao seu lado pode ser ainda mais difícil do que encontrá-lo. (Netflix/Divulgação)

2. Amizade Dolorida zoom_out_map 2/23 Amizade Dolorida (estreia em 24/04): Recém-saído do armário, Pete reencontra uma ex-colega de escola de forma inesperada: Tiff é agora uma famosa dominatrix de Nova York. (Netflix/Divulgação)

3. O Date Perfeito zoom_out_map 3/23 O Date Perfeito (estreia em 12/04): Em busca de companhia? Noah Centineo tem a solução! Para conseguir pagar a faculdade, um estudante cria um aplicativo e começa a trabalhar como namorado de aluguel. (Netflix/Divulgação)

4. Special zoom_out_map 4/23 Special (estreia em 12/04): Gay e com paralisia cerebral, ele decide se passar por vítima de um acidente para aumentar suas chances na vida e realizar seus sonhos. Série de comédia baseada no livro semibiográfico de Ryan O’Connell. (Netflix/Divulgação)

5. Screen Shot 2019-03-26 at 4.08.33 PM zoom_out_map 5/23 Chambers (estreia em abril): Após um transplante, uma jovem começa a exibir características sinistras da misteriosa doadora do coração que salvou sua vida. (Netflix/Divulgação)

6. O Mundo Sombrio de Sabrina_ Parte 2 zoom_out_map 6/23 O mundo sombrio de Sabrina: Parte 2 (estreia em 05/04): Neste novo e arrepiante capítulo, a platinada Sabrina mergulha cada vez mais fundo no obscuro e perigoso mundo da feitiçaria adolescente. (Netflix/Divulgação)

7. Screen Shot 2019-03-26 at 4.11.26 PM zoom_out_map 7/23 Meu melhor amigo (estreia em 01/04): Quando a família do jovem Lorenzo resolve acolher o filho de um casal de amigos, uma forte conexão surge entre os garotos. No entanto, a amizade é colocada à prova quando a verdadeira razão para Caíto deixar sua casa é revelada. (Netflix/Divulgação)

8. "titleTreatment":"{[0,0],[0,0]}", "crop":"{[0,0],[0,0]}" zoom_out_map 8/23 Marvel - Manto & Adaga: Temporada 1 (estreia em 01/04/2019): Anos após a explosão de uma plataforma de petróleo, uma jovem criminosa e um estudante unem seus superpoderes para combater o caos social. (Netflix/Divulgação)

9. Screen Shot 2019-03-26 at 4.15.09 PM zoom_out_map 9/23 Muito Romântico (estreia em 15/04): Melissa e Gustavo partem para Berlim em busca de uma nova vida. Por um tempo, tudo vai bem, até que eles se esquecem de seus objetivos e as coisas ficam complicadas. É então que um portal cósmico aparece em sua casa, levando o casal às mais extraordinárias descobertas. (Netflix/Divulgação)

10. Primeira Vez Amor zoom_out_map 10/23 Primeira vez amor (estreia em 18/04): Ao dividir a mesma casa, três jovens universitários compartilham novas experiências em uma jornada de autodescoberta, amor e amizade. (Netflix/Divulgação)

11. SG_051118_D27_0717.ARW zoom_out_map 11/23 Alguém especial (estreia em 19/04): Após o fim repentino de um longo relacionamento, a jornalista Jenny se prepara para recomeçar a vida em outra cidade e embarca em uma última e inesquecível noite de aventuras com suas melhores amigas. (Netflix/Divulgação)

12. Samantha!_ Temporada 2 zoom_out_map 12/23 Samantha!: Temporada 2 (estreia em 19/04): Samantha tenta deixar para trás suas excentricidades infantis para se tornar uma mãe melhor e atriz bem-sucedida. Mas se depender da sogra e dos ex-colegas da banda, isso não será uma tarefa fácil. (Netflix/Divulgação)

13. A Escolha zoom_out_map 13/23 A escolha (estreia em 04/04): O aspirante a veterinário Travis se apaixona por sua nova vizinha Gabby, mas o caminho do amor verdadeiro tem um obstáculo: os dois já estão comprometidos. (Netflix/Divulgação)

14. Maris - Cura Pela Ioga zoom_out_map 14/23 Maris - Cura pela ioga (estreia em 01/04): Atormentada pela ansiedade, depressão e um perigoso distúrbio alimentar, a adolescente Maris decide confrontar suas emoções e mudar sua vida através da ioga. (Netflix/Divulgação)

15. Street Food zoom_out_map 15/23 Street Food Asia (estreia em 26/04): Dos criadores de Chef's Table, esta série leva o público a algumas das cidades mais vibrantes do mundo para explorar a rica cultura da comida de rua. Na temporada 1, descubra a variedade de sabores que as ruas da Ásia têm a oferecer. (Netflix/Divulgação)

16. Temporada zoom_out_map 16/23 Temporada (estreia em 15/04): Ao sair do interior de Minas Gerais para viver na região metropolitana de Belo Horizonte, as experiências de Juliana em seu novo emprego e sua nova vida aos poucos constroem um sensível retrato da realidade nas grandes cidades brasileiras. Vencedor de vários prêmios, incluindo Melhor Filme no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro." (Netflix/Divulgação)

17. Loja de Unicórnios zoom_out_map 17/23 Loja de unicórnios (estreia em 05/04): Após fracassar na escola de artes e aceitar um emprego monótono em um escritório, Kit finalmente recebe a chance de realizar um grande sonho: adotar um unicórnio. Filme estrelado e dirigido por Brie Larson. (Netflix/Divulgação)

18. Piratas do Caribe_ A Maldição do Pérola Negra zoom_out_map 18/23 Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (estreia em 01/04): Quando seu navio é roubado e usado para sequestrar a filha do governador, Jack Sparrow parte na companhia de Will Turner atrás dos piratas rivais sem saber que forças sobrenaturais estão em jogo. As sequências do filme estreiam no dia 15 de abril. (Netflix/Divulgação)

19. Necrópolis_ Temporada 1 zoom_out_map 19/23 Necrópolis: Temporada 1 (estreia em 01/04): Inexperiente, um médico-legista inicia sua carreira em um peculiar necrotério. Só há um pequeno problema: ele morre de medo de cadáveres. (Netflix/Divulgação)

20. Lykke Per. zoom_out_map 20/23 Um homem de sorte (estreia em 19/04): Um talentoso engenheiro deixa seu passado humilde para trás em busca de amor e sucesso em meio à elite de Copenhague, mas o mesmo orgulho que o motivou também pode se tornar a sua ruína. (Netflix/Divulgação)

21. Questão de Tempo zoom_out_map 21/23 Questão de tempo (estreia em 17/04): Quando Tim descobre que os homens de sua família podem viajar no tempo e mudar suas vidas, ele decide voltar ao passado e conquistar a mulher de seus sonhos. (Netflix/Divulgação)

22. A Qualquer Custo zoom_out_map 22/23 A qualquer custo (estreia em 01/04): Para tentar salvar a fazenda da família, dois irmãos realizam uma série de assaltos a banco enquanto tentam despistar uma implacável dupla de policiais disposta a tudo para capturá-los. Indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Filme. (Netflix/Divulgação)