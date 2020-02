Estantes diferentes para organizar a casa

Para decorar essa estante, são bem-vindos livros, porta-retratos, esculturas, quadrinhos e até um par de tênis

Foto: Christian Parente

Prateleiras cheias de bossa tornam qualquer cantinho da casa uma atração e organizam livros e objetos. Inspire-se na mostra Casa Cor São Paulo 2011 e crie a sua estante!

Escultura de livros

Assinada pela dupla Samy e Ricky Dayan, respectivamente arquiteto e decoradora, a estante de aço inox é formada por 13 pequenas prateleiras agrupadas de forma livre, de acordo com o gosto e a necessidade de cada cliente. Segundo Samy, o modelo – que valoriza qualquer ambiente – é fino e discreto para que os livros criem o seu formato.



O formato é inspirado numa estampa da grife italiana Missoni e no batimento cardíaco

Foto: Christian Parente

Design pulsante

Feita de madeira, em formato de zigue-zague e com pintura automotiva, a estante decora e organiza a sala criada pela arquiteta Patricia Novoa. A peça, construída com vários pedaços de madeira encaixados um no outro, atravessa toda a parede. A estante fica mais interessante acompanhada de quadros, TV e objetos descolados.



Numa estante, vale misturar tudo o que você gosta. Só não exagere na quantidade!

Foto: Christian Parente

Nas entrelinhas

À primeira vista, a palavra family (família, em inglês) é ilegível nesta peça de acrílico. Essa era a intenção das designers da In House Design de Interiores quando criaram a estante para a sala da família da Casa Cor. Para deixá-la sempre bonita, é preciso equilibrar as peças — colocar as mais pesadas num nicho e as mais leves em

outro. O acrílico é prático de limpar. Evite riscos passando somente pano úmido.



Além de inusitada, essa estante é linda e ótima para organizar o ambiente

Foto: Christian Parente

Gira, gira, gira, girou!

Este modelo ganhou curvas e movimento. Com um empurrãozinho, ele roda e facilita o acesso às prateleiras do alto. Desenhada pelo arquiteto Fábio Galeazzo (SP), a peça de MDF é perfeita para guardar livros. E só! Para que não caiam, é necessário preencher todos os nichos.