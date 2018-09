Escritora Maria Dueñas vem ao Brasil

A autora espanhola Maria Dueñas, que ficou famosa em 2009 ao lançar O Tempo Entre Costuras, estará no país este mês para falar sobre seu novo romance, As Filhas do Capitão, publicado pela editora Planeta.

Doutora em filosofia inglesa e professora da Universidade de Múrcia, na Espanha, ela se tornou uma das escritoras espanholas de maior sucesso nos últimos anos. Sua obra mais famosa, O Tempo Entre Costuras virou série televisiva e é exibida atualmente no Brasil pela Netflix. É autora também de “A melhor história está por vir” e “Destino: La Templaza”.

Maria Dueñas, no lançamento de seu novo romance em feira literária de Madri. Maria Dueñas, no lançamento de seu novo romance em feira literária de Madri.

Em sua passagem pelo Brasil, a autora participará de bate-papos e sessões de autógrafos em São Paulo, no próximo dia 18, e Olinda, no próximo dia 20. Em São Paulo, a conversa terá mediação de CLAUDIA e acontecerá no Sesc Paulista, com entrada gratuita e vagas limitadas.