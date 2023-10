Eclipse solar: fenômeno astronômico poderá ser observado do Brasil

10 out 2023, 11h05

Por Da Redação 10 out 2023, 11h05

Neste sábado (14), será possível observar um eclipse anular do Sol, evento astronômico que acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte da estrela. Desta vez, ele será visível em todo o Brasil. Quer assistir? A gente te conta como!

Onde o eclipse será visível

O eclipse será visível em todo o país, mas com destaque para as regiões Norte e Nordeste. Segundo o Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Natal (RN) e João Pessoa (PB) poderão observar o anel de fogo. No Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco, haverá uma visualização completa. Demais Estados terão visualização parcial.

Como assistir ao eclipse

No Brasil, o eclipse deve ocorrer por volta das 15h, horário de Brasília, e deve durar até 18h. O Observatório Nacional transmitirá ao vivo e em tempo real todo o eclipse, em uma live no Youtube.

Para quem está em Estados em que é possível observar o fenômeno em sua totalidade, fica o alerta: você não deve olhar diretamente para o Sol, mesmo utilizando películas de raio-X ou óculos escuros.

