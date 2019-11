E.T. e Henry Thomas se reencontram após 37 anos do filme

Faz 37 anos que o filme E.T.: O Extraterreste chegou aos cinemas. E agora ele voltou para a alegria dos fãs, ou seja, não precisa mais sonhar em como seria o reencontro da dupla.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Em um comercial para a empresa Xfinity, o grande encontro aconteceu. O vídeo começa com duas crianças brincando na neve e, em um determinado momento, as luzes de Natal da casa começam a piscar. Dentro da casa está o pai das crianças, o ator Henry Thomas, que interpretou Elliot no filme. Em pouco tempo, as crianças descobrem que o extraterrestre criado no filme de Steven Spielberg está escondido atrás de um boneco de neve.

O vídeo completo foi lançado na Parada de Ação de Graças da Macy e possui cenas em que Thomas aparece assistindo a um filme com E.T., antes de perceber que ele precisa voltar para a sua família. No final, o extraterrestre aparece em uma bicicleta e vai embora enquanto Elliot e sua família o assistem.

“O público conseguirá tudo o que deseja de uma sequência sem os pedaços confusos que podem destruir a beleza do original e o lugar especial que ele tem na mente e no coração das pessoas. É realmente uma vitória para todos”, disse Thomas em um comunicado.

O diretor do comercial, Lance Acord, sabia exatamente a mensagem que queria passar com o vídeo. “Mais do que tudo, a história é sobre família, assim como o filme original”, disse o diretor em comunicado.

Confira o comercial completo:

Leia também: Rodrigo Santoro revela quem foi seu mentor e vontade de ser pai novamente

+ Isis Valverde comemora aniversário do filho com decoração incrível