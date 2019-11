Isis Valverde comemora aniversário do filho com decoração incrível

O final de semana foi agitado para o pequeno Rael, filho de Isis Valverde e André Resende. Após completar seu primeiro aninho no último dia 19, o pequeno ganhou não uma, mas duas festas para celebrar a data.

Mais intimista, a primeira comemoração, realizada no dia do aniversário de Rael, foi realizada apenas com parentes mais próximos. Já no domingo (24), segundo informações da revista Quem, a segunda festa ocorreu em um buffet na Barra da Tijuca, com maior número de convidados, incluindo celebridades.

“Festa linda foi esta para o meu príncipe e para seus amigos, titios e avós tenho tanto a agradecer! Obrigada a vocês que fizeram deste dia algo inesquecível”, publicou Isis no Instagram. Com temática de safári, a decoração do ambiente contou com muito verde e bonecos de bichinhos em sua composição.

No dia 19, a atriz já havia publicado uma carta na rede social, parabenizando o filho. “Hoje meu amor maior completa 1 aninho! Obrigada Deus por me presentear com tanto. Hoje posso dizer que tenho um menininho pra chamar de MEU, meu príncipe, meu xodó, meu pedacinho de amor verdadeiro. Meu filho que sua vida seja repleta de bençãos. Te amo hoje e sempre”, escreveu.

