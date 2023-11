Dicas de styling com Isabella Fiorentino na SPFW

A Semana de Moda de São Paulo é uma plataforma para promover designers brasileiros, ditar tendências e a reunir grandes nomes da moda brasileira. Neste âmbito, batemos um papo com Isabella Fiorentino, que é modelo, consultora de moda e apresentadora. Ela atendeu ao primeiro dia da SPFW para prestigiar a estreia da marca de Mayari Jubini, a Artemisi.

“A SPFW é um palco para reunir pessoas de todas as tribos, onde você consegue tirar o melhor de cada estilista. Quando eu venho para cá, por mais que eu trabalhe há tantos anos na moda, eu sempre levo alguma coisa comigo de aprendizado de styling. Eu sempre trago um pouquinho do que eu sei que eu posso adaptar ao meu estilo. Então, eu acho que é uma escola quando a gente está aqui, rola muita inspiração”, conta Isabella. Falando em styling, a modelo deu dicas e indicou peças de coringa que não podem faltar no armário, confira abaixo.

As dicas de stylling de Isabella Fiorentino

Tenha sempre uma peça pesada para equilibrar o look

Quando Isabella Fiorentino sente que pesou a mão na sensualidade, ela utiliza de algo para trazer um equilíbrio, geralmente itens que carregam um peso.

“Eu sempre tenho uma peça masculina para quebrar o lado sexy, pode ser um blazer oversized, jaqueta de couro ou um sapato mais pesado, um mocassim”, conta a modelo.

A proporção do básico

Já citamos outras vezes em CLAUDIA de como uma camisa branca pode agregar seu guarda-roupa e Isabella Fiorentino assina embaixo.

“Se você tiver um guarda-roupa de básicos e quiser manter essa coisa mais básica, eu sempre gosto de peças que tenham modelagens mais bonitas. Então, se você gosta de uma calça pantalona que tenha pregas bem dramáticas, aposte em camisas brancas, regatinhas e camisas com uma gola deslocada para trás, ou ombros deslocados. Eu acho que é legal trazer essas proporções diferenciadas nos básicos”, indica ela.

Tênis vai com tudo!

“Uma outra dica que eu dou para mulheres que às vezes tem que usar terno para trabalhar, é sempre quebrar esse classicismo com um tênis. Eu acho que um tênis sempre traz uma jovialidade, mas ele também moderniza os looks mais elegantes”, sugere a modelo.

Se você é fã de conforto, pode sempre apostar no balanço e modernismo que um bom tênis.

