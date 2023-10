SPFW 56: Conheça mais sobre as marcas estreantes

Atualizado em 27 out 2023, 18h00 - Publicado em 29 out 2023, 08h41

Por Raíssa Basílio Atualizado em 27 out 2023, 18h00 - Publicado em 29 out 2023, 08h41

Depois das semanas de moda internacionais, é a vez dos estilistas brasileiros dominarem o cenário fashion. A São Paulo Fashion Week começa em 8 de novembro e vai até o dia 12, com 38 marcas apresentando suas coleções de primavera/verão 2024. Nesta edição, temos 5 estreias: Artemisi, João Maraschin, HIST, SAU e Mateus Cardoso. Vamos conhecer mais sobre elas?

Artemisi

O encontro do cyberpunk com o gótico consegue sintetizar um pouco da marca criada pela estilista Mayari Jubini. Queridinha das famosas, como Demi Lovato, Anitta, Luísa Sonza e Julia Fox, a Artemisi já é uma marca conhecida antes mesmo de sua estreia na SPFW.

“É muito significativo vermos o quanto conseguimos consolidar nosso estilo. O que eu expresso nos looks tem muito a ver com minhas referências pessoais de arte também, como o cinema, por exemplo”, conta Jubini.

As peças trazem inspirações de clássicos do sci-fi, como Metrópolis, de Fritz Lang, e 2001 – Uma Odisseia no Espaço, de Kubrick.

“Vejo o Brasil como uma grande potência para a moda. A prova disso foi quando clientes de fora do país descobriram minhas peças e, mesmo com toda a logística difícil, faziam muita questão de ter meus looks”, conta a designer.

“Muitas vezes, não valorizamos o que tem no Brasil, sendo que aqui tem muita coisa incrível e, além disso, um trabalho único vale muito independentemente do lugar onde esteja”, ressalta Mayari.

“A Artemisi dialoga com o que está além do tempo, sempre com uma visão própria de futuro. A nossa estética tem muita personalidade, atitude e tecnologia”, explica a estilista.

Para a SPFW, Mayari Jubini adianta que podemos esperar uma coleção que traduz o DNA da marca. “Minha estreia na SPFW mostrará como a arte pode se fundir à peça de roupa, a tornando a própria arte.“

João Maraschin

João Maraschin, estilista gaúcho baseado em Londres, lançou sua marca em 2020 e fez sua estreia na Semana de Moda de Londres. Suas peças incorporam técnicas artesanais com foco na sustentabilidade.

Ele já trabalhou com Alexander McQueen e Gucci e tem renome internacional. João se prepara para conquistar o mercado brasileiro.

“Estou animado com minha primeira participação no São Paulo Fashion Week, especialmente por se tratar do meu país de origem, o que sempre confere um toque especial”, conta o designer.

A coleção que será apresentada deve introduzir materiais inovadores e um elenco diversificado que promove a inclusão de diferentes corpos e idades.

“Nosso foco está na utilização de materiais nobres de origem nacional, e também o contínuo trabalho de buscar inovações no mercado, como o fio Repreve, da empresa Unifi, produzido a partir de garrafas plásticas recicladas que está presente em uma linha de básicos de luxo”, conta.

João compartilha que a influência da cultura brasileira sempre foi fundamental para a marca, mesmo com sede em Londres. Algo que não se limita a elementos culturais específicos, mas abraça a riqueza e diversidade do Brasil.

A nova coleção vai refletir a identidade plural através de tecidos e técnicas artesanais, simbolizando colaboração e diversidade.

Após a estreia na SPFW, o designer conta que será possível encontrar as roupas na Shop2gether e na Pinga. “Nossos planos incluem a expansão da distribuição no Brasil e o estabelecimento de uma presença mais sólida, com parte de nossa equipe localizada no país a partir de novembro”, completa ele.

HIST

A HIST combina streetwear com alfaiataria e enfatiza o uso de materiais alternativos para apoiar a produção nacional e sustentabilidade. A fundadora, Giuliana Braide, tem uma abordagem voltada para pesquisa e tendências na moda.

Ela nasceu em Fortaleza, estudou moda em Nova York e, após concluir sua formação, retornou ao Brasil para fundar a HIST, inspirada pela influência nova-iorquina e crença no potencial da moda como uma forma de expressão.

SAU

Criada por Yasmim Nobre e Marina Bitu (que já tem sua label autoral), a marca foi fundada em 2020 com o objetivo de conectar mulheres ao oceano. Com a preocupação em proporcionar design e funcionalidade para mulheres que desfrutam do mar, incluindo atividades como natação e surf.

A SAU tem um forte compromisso com a responsabilidade social e ambiental, apoiando projetos sociais nas áreas costeiras e a promoção do desenvolvimento socioeconômico na cadeia de produção.

Mateus Cardoso

O mineiro Mateus Cardoso é apaixonado pela arte de costurar e foi em busca de aprender alfaiataria tradicional. Sua paixão está na técnica, materiais e na construção das roupas.

Após vencer um concurso e desfilar uma coleção na Casa de Criadores, Mateus, que tinha um ateliê onde fazia peças sob medida, ganhou visibilidade e começou a receber pedidos de compra. O aumento de clientes foi o que o motivou a criar sua própria marca. Agora, ele se prepara para estreia na SPFW.

A SPFWN56 marca o encerramento da SPFW+ Origens/Ressignificar, que teve início em maio deste ano.