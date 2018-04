Como sobreviver ao Mercúrio retrógrado

O fenômeno do Mercúrio Retrógrado acaba logo, logo, no dia 15 de abril. Mesmo assim, a primeira quinzena do mês ainda será um pouco turbulenta por culpa do planeta. Segundo a astróloga Susan Miller, esse episódio influencia cada um dos signos de formas diferentes.

Já viu as previsões de Susan para o seu signo em abril?

Por mais que grande parte da fase retrógrada já tenha passado em março, ela ainda afetará metade deste mês. Por isso, separamos algumas dicas para que cada signo passe bem por esta fase. Confira:

Áries

21/3 a 20/4

O Sol está entrando na casa do seu signo, fazendo do mês de abril o seu momento. No trabalho, você irá florescer, mas com Mercúrio retrógrado é importante ter paciência e deixar sua parte impulsiva de lado. Todo o crescimento profissional terá reflexos na relação, fazendo com que seu(sua) parceiro(a) se sinta abandonado. É importante que você mantenha o amor de vocês vivo, deixando sempre claro que é a paixão que reina no seu relacionamento.

Touro

21/4 a 20/5

O fenômeno do Mercúrio retrógrado afetará as suas relações interpessoais, fazendo com que os entendimentos fiquem mais complicados e mais bagunçados. O planeta segue assim até metade do mês e você precisará se fazer clara em muitos momentos. Esforce-se!

Libra

23/9 a 22/10

Durante essa fase é possível que se depare com situações confusas. Para superá-las, será necessário usar suas habilidades diplomáticas. Nos desentendimentos com alguém próximo, essa confusão também estará presente e precisará do mesmo tratamento, seja para a família ou namoro. Nesse período é importante segurar a ansiedade e ter muita paciência, já que não se estende por muito tempo.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O Mercúrio retrógrado te levará de volta a projetos passados, para que os reorganize, refine ou, até mesmo, os refaça. Nesse aspecto, tenha paciência. Junto com os projetos, algumas confusões e contradições vão surgir. Ao mesmo tempo que estrá em clima de festas (momento que irá querer conhecer pessoas novas), com tempo livre, também estará preocupada com gastos. Essa balança exigirá muita sabedoria para que coloque limites e barreiras no que for necessário.

Câncer

21/6 a 21/7

Suas decisões, nesta fase, serão relacionadas ao lar. É o momento perfeito para elas. Junto delas, pode haver certa desestabilização nas parcerias, fazendo com que você encontre resistência vinda do marido, namorado(a), ou colega com quem divide sua casa. Para que esse período seja superado com louvor, esteja disposta a conversar, ouvir as ideias e opiniões do outro e saiba colocar todas as cartas na mesa. Saber escutar e agir a partir disso serão as chaves.

Leão

22/7 a 22/8

Para firmar acordos, empreendimentos e até retomar os estudos, preste muita atenção nos detalhes. Talvez seja até melhor deixar tais decisões para a segunda metade do mês. No caso do surgimento de um projeto novo, reveja todos os pontos antes de iniciá-lo. Nas finanças desse projeto, aumente a margem de recursos pedidos no orçamento, para evitar sofrimentos futuros.

Virgem

23/8 a 22/9

Esta é a fase perfeita para reorganizar suas finanças e pagar suas contas. O pagamento de suas dívidas, que era uma de suas dúvidas desde o final de março, poderá finalmente acontecer. No âmbito dos relacionamentos, prefira marcar novos encontros (ou um primeiro encontro) no dia 10, data na qual tudo deve acontecer como planeja.

Peixes

20/2 a 20/3

Mesmo sendo pouco materialista, o mês exigirá foco nas finanças. Não é o momento de ser avoada com suas contas, pisciana! O Mercúrio retrógrado na sua casa não ajuda nas economias. Por isso, prefira efetuar compras de valor alto depois do dia 15. Cuidar de finanças e tomar cuidados com seus gastos são atividades fáceis para você, não será difícil encarar essa situação. No dia 13, sua criatividade estará em alta, esteja atenta às ideias que possam vir a se transformar em ouro depois. Coloque a mão na massa.

Escorpião

23/10 a 21/11

Apesar das exigências dos últimos meses, não deixe de cuidar de si mesma. Vá ao médico, faça exames. Se sentir que está sobrecarregada e quiser um descanso, peça ajuda. Tenha em mente que pedir o auxilio de outras pessoas, nesse momento, não é um luxo, mas uma necessidade. No trabalho, atente-se na assinatura de contratos. Pode ser que alguns detalhes tenham que ser revistos depois, assim que a fase passar.

Sagitário

22/11 a 21/12

Neste mês, ficará dividida entre sair e curtir a vida e economizar. Será um desafio manter uma vida social com limites no orçamento. Será possível não exagerar nos gastos com a ajuda dos amigos, conte com a ajuda deles. O realismo e honestidade consigo mesma também serão essenciais para a passagem dessa fase. Como Mercúrio rege sua casa das honras e do reconhecimento, seus projetos poderão estar travados. Até o dia 15, a fase não favorece o crescimento profissional.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Nesse momento, se surgir alguma proposta de emprego, reveja todos os pontos muito bem, pois o cargo pode apresentar muita responsabilidade para essa fase. Além das obrigações, avalie o potencial desse trabalho a longo prazo, não considere apenas o seu possível salário. Esse emprego deve fazer bem inclusive para sua alma. Caso possível, ou necessário, deixe essas decisões apenas para a segunda quinzena do mês, quando essa fase acabará.

Aquário

21/1 a 19/2

Logo no início do mês a vontade de viajar para lugares diferentes surgirá. Junto com as mudanças que estão por vir, é o momento ideal para refletir sobre o que você deseja mudar. Olhe para a sua realidade de longe, do lado de fora, e saia da rotina. No trabalho, pode ser que alguns colegas de trabalho se mostrem ressentidos por você estar se destacando. Nesse aspecto fique atenta e tome muito cuidado para que ninguém leve créditos pelos seus esforços.

