Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em abril

Áries

21/3 a 20/4

Sua carreira está florescendo e focar nela será uma decisão sábia. Com Marte transitando pela sua casa da fama e das honras a partir do dia 15, o momento se mostra decisivo para o seu progresso profissional. Dê tudo de si. É agora ou nunca. Com Mercúrio retrógrado no seu signo, no entanto, é importante ser paciente, e não impulsiva. O sucesso no trabalho talvez faça com que seu parceiro se sinta deixado de fora. Certifique-se de que o amor entre vocês continuará a reinar. No dia 15, a Lua nova, também no seu signo, trará inspiração. Ao apresentar ideias, procure ser diplomática. Afinal, você precisará de apoio. É bem provável que negocie um novo cargo. Apesar de o salário não ser o ideal, os benefícios devem compensar. Depois do dia 24, com Vênus em Gêmeos, o clima de romance volta a tomar conta.

Touro

21/4 a 20/5

Um evento raríssimo ocorre na primeira semana do mês. Urano, planeta das surpresas, estará orbitando próximo a Vênus, em seu signo, tornando o amor interessante e elétrico, porém instável. É importante que você vá devagar. No entanto, a entrega de um projeto vai exigir boa parte do seu tempo, deixando-a muito ocupada. Mantenha os documentos em ordem, pois talvez surja uma viagem sem aviso prévio. Mercúrio segue retrógrado até a metade do mês, confundindo as informações e complicando as relações. Você precisará se esforçar para ser clara. No dia 15, a Lua nova estimula a trabalhar em outro projeto criativo. Uma resolução sobre sua moradia virá no dia 18. Na Lua cheia, em 29, que acontece na sua casa das parcerias, os compromissos entrarão em xeque. Você terá uma resposta que poderá afetar sua vida pessoal ou profissional. Vênus transitará em Touro até o dia 24, aumentando seu magnetismo. Será quase impossível tirar os olhos de você – o encerramento ideal para um mês tão agitado.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua cheia do final de março, no seu signo, continuará a influenciar os primeiros dias deste mês. É provável que precise encarar uma situação problemática e confusa. Use suas habilidades diplomáticas para resolver um desentendimento com alguém próximo – pode ser um familiar ou o namorado. Talvez o tema da discussão seja sua casa. Segure a ansiedade e tenha paciência; o impasse não vai durar muito. No dia 18, a conjunção de Urano com o Sol deve levar seu parceiro a propor algo diferente e interessante. A Lua nova, no dia 15, estreia um novo capítulo na sua vida. Os dias seguintes, com destaque para 23, estimulados por Júpiter e Plutão, são ideais para colocar em ordem as finanças. Caso esteja esperando resposta a um pedido de aumento ou uma oferta para compra de imóvel, saiba que virá perto da Lua cheia, no dia 29. Vênus entrará em Gêmeos no dia 25, e o amor florescerá até maio. A vontade de viajar vai crescer. Tente tirar alguns dias e, se possível, leve junto o companheiro.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Mercúrio continua retrógrado até o dia 15, levando você a refazer, reorganizar, refinar trabalhos que acreditava já ter finalizado. Tenha paciência para seguir o fluxo. Além disso, algumas contradições devem surgir. Por um lado, você estará em clima de festa. Vai querer conhecer pessoas e aproveitar o tempo livre. Por outro, Saturno e Marte na sua casa das finanças vão deixá-la preocupada com os gastos, pondo limites na farra. Você é, por natureza, ótima malabarista. Confie em sua capacidade de encontrar o meio- -termo. No trabalho, novas tarefas colocarão seu talento em destaque, abrindo portas para mais responsabilidades. A colaboração entre Júpiter e Plutão na segunda metade do mês pede cuidado com a saúde. Depois do dia 24, Vênus entra em Gêmeos, iniciando um novo ciclo romântico com experiências inéditas, pessoas interessantes e maior equilíbrio. A confiança só aumentará e você vai perceber como é admirada por todos.

Câncer

21/6 a 21/7

Os astros mostram que é hora de tomar decisões importantes relacionadas ao lar. Pode haver certa desestabilização, já que Saturno e Marte estão orbitando pelo seu setor das parcerias. Talvez você encontre resistência por parte do marido, namorado ou colega com quem divide a casa. Esteja aberta a conversas e ouça as ideias do outro. A partir do dia 15, quando ocorre a Lua nova, sua carreira entra em foco. Siga seus instintos e apresente estratégias, propostas ou projetos perto dessa data. Com Urano na sua casa das honras, é provável que seu trabalho seja reconhecido e você fique famosa. Vênus permanece em Touro até o dia 24. A posição é favorável, pois a estimula a sair do escritório e socializar mais. A Lua cheia, no dia 29, ilumina sua casa do amor, garantindo o estreitamento dos laços. Talvez vocês façam planos a curto e longo prazos. As cancerianas comprometidas terão longas conversas com o par sobre um novo projeto em comum – pode ser um hobby a dois, uma viagem ou até mesmo o plano de aumentar a família.

Leão

22/7 a 22/8

Leonina, este é o momento de expandir seus horizontes e viajar. É provável que você vá a trabalho, mas o resultado a deixará muito satisfeita. Se for firmar acordos, preste atenção nos detalhes ou espere até Mercúrio voltar ao movimento direto, depois do dia 15. Pelo mesmo motivo, a abertura de empreendimentos e a retomada dos estudos também devem ficar para a segunda metade do mês. Caso surja um projeto, certifique–se de rever todos os pontos antes de iniciá-lo e, se possível, aumente a margem de recursos pedidos no orçamento, evitando sofrimentos futuros. Embora complexa, essa tarefa será gratificante e irá apresentá-la a novas tecnologias. Se você vinha pensando em se mudar, reformar ou simplesmente redecorar o seu lar, no dia 15 ou no 23 pode chegar a resposta que você estava aguardando. Apesar da avalanche de responsabilidades, o amor brilhará na última semana, quando Vênus entra em Gêmeos, signo compatível com o seu, devolvendo o equilíbrio depois de um mês tumultuado.

Virgem

23/8 a 22/9

Chegou a hora de organizar as finanças e pagar as contas. Afinal, desde o final de março você vinha pensando em como eliminar as dívidas, mesmo que isso significasse abrir mão de alguns luxos e confortos. Reserve o dia 23 para projetos ou a apresentação de uma ideia. Marte, planeta da ação, alinhado a Júpiter, estará transitando pelo seu setor criativo, favorecendo a comunicação. Até o dia 24, Vênus em Touro, signo da terra, como o seu, aponta para o sucesso das relações amorosas. Se for marcar um primeiro encontro, escolha o dia 10, pois nessa data tudo deve acontecer do jeito que você planeja. No final do mês, o Universo irá recompensá-la pelo esforço que fez para economizar. Talvez, graças à Lua cheia em Escorpião, surja uma nova chance de fazer a viagem que adiou. Depois de meses tão exigentes, você anda mesmo precisando de uma folga. Além disso, essa pode se tornar uma excelente oportunidade para passar alguns dias somente com o parceiro, curtindo o clima de romance.

Peixes

20/2 a 20/3

As piscianas, em geral, não são materialistas, mas isso não significa que você possa se comportar de maneira avoada com as finanças – o principal foco durante todo o mês. Além de a Lua cheia de março ter deixado você séria e reflexiva, Mercúrio retrógrado na sua casa das economias não ajuda. Se puder, evite fazer compras de valor alto até o dia 15. Você já sabe como economizar e gastar com sabedoria; então, não será difícil encarar essa situação. Sua criatividade estará em alta no dia 13. Por isso, esteja atenta às ideias que possam vir a se transformar em ouro depois. Viagens serão encorajadas a partir do dia 29, na Lua cheia. É possível que surja um novo cliente no exterior ou uma oportunidade de negócios. No amor, suas melhores chances acontecerão até o dia 24, enquanto Vênus transita por Touro, combinação muito favorável para você. Se puder, dê uma escapada com o amado ou se isole em casa mesmo – é truque certeiro para apimentar a relação.

Escorpião

23/10 a 21/11

Você só quer saber de descanso. E isso faz sentido diante da intensidade dos últimos meses. Apesar das exigências, não abra mão de cuidar de si mesma. Vá ao médico, faça exames. Se sentir que está sobrecarregada, peça ajuda. Neste momento, isso não será um luxo, mas uma necessidade. Mercúrio estará retrógrado no seu setor de trabalho até o dia 15. Fique atenta se for assinar algum contrato. É provável que alguns detalhes tenham que ser revistos mais tarde. Depois dessa data, deve aparecer um projeto que vai surpreender toda a equipe. O tema será interessante e a apresentará a um mundo novo. Portanto, você deve buscar muito conhecimento e experiência. Se for do seu gosto, invista, pois você poderá se tornar referência na área. Seus esforços recentes serão recompensados perto da Lua cheia, no dia 29. Para as comprometidas, novidades empolgantes chegarão por meio do parceiro, quebrando a rotina. Talvez vocês façam até uma viagem romântica para o exterior.

Sagitário

22/11 a 21/12

Neste mês, você enfrentará um dilema: vai querer sair por aí e curtir a vida e, ao mesmo tempo, precisará colocar limites nos gastos e economizar. É um desafio ter uma vida social ativa sem extrapolar o orçamento. Isso só será possível se você contar com a ajuda dos amigos. Seja realista e honesta consigo mesma também. A partir do dia 15, o cenário deve melhorar, pois a Lua nova traz ares românticos poderosos. Se for convidada para uma viagem rápida, não perca a oportunidade. Se seus projetos estiverem travados, sem evolução, é culpa de Mercúrio, retrógrado até o dia 15. Como o planeta rege sua casa das honras e do reconhecimento, o período que antecede essa data não favorece o progresso profissional. Mas, a partir da metade do mês,a criatividade estará em alta. Os dias mais felizes surgem no final do mês, quando o pagamento por tanto trabalho começará a entrar. Acredite, seu esforço está levando você para o caminho certo.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua cheia do final de março continua agindo durante a primeira semana do mês e deve trazer muitas notícias relacionadas a carreira. Capricornianas são ambiciosas, mas, se por acaso receber uma proposta de emprego, pense duas vezes antes de aceitar a nova posição, pois pode ser responsabilidade demais para o momento. Avalie o potencial desse trabalho a longo prazo para tomar sua decisão. Não considere somente o salário, e sim se esse outro emprego fará bem à sua alma. Se possível, adie essa e outras grandes resoluções para a segunda quinzena, quando Mercúrio não estará mais retrógrado. No dia 15, a Lua nova coloca todo o foco no lar e na família. Pese os prós e os contras se estiver pensando em comprar ou vender uma propriedade ou se for reformar. Um encontro gostoso com um amigo é uma boa pedida para o dia 29, quando ocorre a Lua cheia. Escolha alguém com quem você tenha sintonia e a conversa flua naturalmente. Afinal, será a oportunidade perfeita para relaxar.

Aquário

21/1 a 19/2

Mudanças estão em curso na sua vida. A vontade de viajar para um lugar distante aparecerá no início do mês – e é a situação ideal para refletir sobre o que deseja mudar. Ao sair da rotina, você deverá olhar sua realidade com distanciamento. É possível que alguns colegas no trabalho se mostrem ressentidos por você estar se destacando muito. Confie na sua intuição e fique atenta para que ninguém leve o crédito pelos seus esforços. A partir da segunda quinzena, quando Mercúrio volta ao movimento direto e ocorre a Lua nova, a comunicação melhora. Esse será, sem dúvida, um período decisivo para a sua vida profissional. A Lua cheia, no dia 29, poderá trazer uma promoção, um emprego ou um novo cliente importante. Saturno garantirá que qualquer vitória nessa área seja duradoura e a recompensará por muitos meses de trabalho duro. Você só deve pensar em amor e diversão no final do mês, quando Vênus entra em Gêmeos, posição superfavorável.

