Como Mercúrio retrógado de março afetará seu signo

Mercúrio retrógrado acontecerá novamente entre 22 de março e 15 de abril. O fenômeno ocorre quando o planeta realiza um movimento de retrocesso em relação a quem observa este astro a partir da Terra.

Mercúrio é o planeta da comunicação, do profissionalismo, da partilha e da troca de ideias. Quando está retrógrado, estamos mais susceptíveis a enfrentar falhas, mal-entendidos, e-mails, cartas ou mensagens extraviadas ou que vão parar nas mãos de quem não devem, atritos e confusões. Em contrapartida, o tempo que Mercúrio retrógrado oferece serve para refletir sobre nossas escolhas, nos dando mais tempo para tomar decisões importantes.

Confira de que forma o fenômeno afetará seu signo, segundo Susan Miller:

Peixes

20/2 a 20/3

O Sol já saiu do seu signo, isso significa que um novo ciclo começa para você, pisciana. Netuno ainda está em Peixes, que é seu planeta regente, isso significa que suas características piscianas estão mais acentuadas. É tempo de investir naquela pessoa que sempre te pediu uma chance e se dedicar à carreira. Por conta do desaceleramento de Mercúrio, as finanças poderão dar dor de cabeça no fim do mês.

Áries

21/3 a 20/4

Será um mês repleto de oportunidades, principalmente na carreira e nos estudos, afinal, o Sol está brilhando para a sua constelação! Porém, tome cuidado: em decorrência do fenômeno de Mercúrio, pode ser que seja um pouco difícil manter a troca de ideias durante o cotidiano profissional. Vênus estará no seu signo no final do mês e isso esquentará sua vida romântica, mas tenha paciência, pois mercúrio retrógrafo dificultará a comunicação entre você e seu parceiro(a).

Touro

21/4 a 20/5

Suas relações com seus amigos se intensificará, dando abertura para festas e muita diversão, mas fique atenta: cuidado para não perder o controle do orçamento. Depois do dia 17, Marte entra em Capricórnio, trazendo mais chances de viajar, por isso, tome as providências da viagem o mais rápido possível, pois Mercúrio prejudicará a comunicação.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Mercúrio é seu planeta regente, por isso o fenômeno afetará sua capacidade de tomar decisões. Escolha pensar e refletir um pouco mais sobre suas escolhas antes de decidir qualquer coisa.

Câncer

21/6 a 21/7

Se você precisa comprar equipamentos ou aparelhos eletrônicos (ou mesmo um carro), você precisa comprá-lo na primeira semana de março, ficando longe da data em que Mercúrio é retrógrado. A partir daí, evite adquirir qualquer eletrodoméstico, caso contrário, terá problemas com o funcionamento deles.

Leão

22/7 a 22/8

É tempo de olhar para as finanças. O fato de Mercúrio entrar em retrocesso só aumentará a possibilidade de criar frustrações por mensagens não respondidas e atrasos variados. Evite assinar contratos e fazer acordos nesse período.

Virgem

23/8 a 22/9

Mercúrio é seu planeta regente, então você sentirá os atrasos que seu retrocesso traz à medida que você se aproxima do dia 22. Você se atentará aos impostos fiscais, a herança, seguros, hipotecas, hipotecas refinanciadas, empréstimos estudantis, ajuda financeira da faculdade, empréstimos bancários, linhas de crédito, cartões de crédito, apoio infantil e assim por diante.

Não compre um computador, smartphone, utensílio de cozinha, carro ou qualquer outro aparelho eletrônico ou eletrônicos com peças móveis, enquanto Mercúrio é retrógrado. Pode ser um dinheiro gasto em vão.

Libra

23/9 a 22/10

Libriana, você já é indecisa e complexa por natureza. Com mercúrio retrógrado, as informações irão se misturar ainda mais na sua cabeça, te deixando confusa. Evite testes. O mês termina de maneira deliciosa, pois a Lua cheia no seu signo contribui para tudo entrar nos eixos de acordo com sua vontade. Boas notícias vão chegar.

Escorpião

23/10 a 21/11

Mercúrio irá desacelerar no seu setor de projetos de trabalho, o que explica a razão pelas negociações estarem atrasadas e difíceis de concluir. Os atrasos o beneficiam quando o Mercúrio é retrógrado, então não corra contra os obstáculos _eles estão lá para protegê-lo e te dar mais tempo para pensar. Vá com calma e você não se arrependerá.

Sagitário

22/11 a 21/12

A carreira vai alcançar o auge na Lua cheia que abre o mês, e seu nome estará na boca de todos –a reputação reluzirá. Esse é o reconhecimento por muito tempo de trabalho, mas talvez você nem pudesse imaginar que um dia teria um momento de tanto brilho. Este caminho de oportunidade da nova lua coincidirá com um período retrógrado de Mercúrio que se aproxima. Embora geralmente nunca seja uma boa ideia tomar decisões importantes enquanto Mercúrio está retrógrado, há algumas vantagens. Pessoas que te negaram oportunidades podem voltar atrás, ou até mesmo aquele projeto que você estava sem tempo para conduzir.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Evite apenas assinar contratos após o dia 22 ou, se não der para evitar, estude muito bem as condições, pois Mercúrio retrógrado causará confusão. Um projeto em que você vinha trabalhando conquistará enorme relevância. Será um momento especial e repleto de realização. Você sentirá o peso da responsabilidade em casa e no trabalho, mas saberá se manter fria e calma mesmo sob pressão. Mercúrio te dará ainda mais tempo para tocar ideias novas.

Aquário

21/1 a 19/2

Mercúrio estará retrógrado colocará muitas pedras no seu caminho. Será difícil, por exemplo, viajar. Ao mesmo tempo, sentirá maior proximidade com pessoas do passado, que podem retornar à sua vida.

