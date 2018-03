Mercúrio fica retrógrado entre 22 de março e 15 de abril. Trata-se do movimento de retrocesso em relação a quem observa este astro a partir da Terra.

Para a astrologia, ele é o planeta da comunicação, do profissionalismo, da partilha e da troca de ideias. Quando está em movimento retrógrado, ficamos mais mais suscetíveis a nos envolver em confusões, falhas de comunicação e atritos.

Por outro lado, também se mostra um bom período para repensar antigos hábitos, refletir sobre mudanças que devem ser cumpridas e para refazer o que está errado.

Esse é o conselho de Susan Miller, a astróloga mais famosa do mundo, que assina o horóscopo de CLAUDIA todos os meses. “Mercúrio retrocedeu, em Áries, para continuar até o dia 15 de abril. Damos três passos à frente e dois passos para trás. Tempos frustrantes! As datas de início e término são mais frustrantes do que os dias no meio. Bom momento para refazer as coisas”, disse.

