Cerveja na limpeza: 6 jeitos de usar a bebida para limpar a casa

A cerveja, além de refrescar (muito) no verão, é uma mão-na-roda na limpeza de casa

Foto: Shutterstock

A cerveja, musa do verão, não serve apenas para matar a sede: os ácidos orgânicos da bebida amolecem ferrugem, apagam manchas, deixam a madeira cheia de brilho… Já o aroma da loirinha afasta abelhas durante as refeições ao ar livre e acaba com as pragas que destroem o jardim. Confira situações em que a cerveja é uma grande aliada da limpeza de casa:

Cerveja para tirar manchas de chá no tapete

Derramou chá mate, preto ou de frutas vermelhas no carpete? Ai, ai, ai! Hora de abrir uma cerveja. Encharque a mancha com a bebida e depois passe um pano molhado com água fria até a marca sumir. Parece mágica!

Cerveja dá cara nova aos móveis de madeira

Se aquela mesa que é um xodó de família – foi da bisa, depois da avó, da mãe e agora é sua – perdeu o brilho, esfregue no móvel um pano macio embebido em cerveja e em seguida lustre com um paninho seco. O brilho volta na hora e o malte da bebida ainda realça a tonalidade da madeira.

Cerveja para acabar com lesmas e caracóis

Separe uma garrafa pet de 600 ml, lave-a em água corrente e corte ao meio. Enterre o recipiente até a borda no local onde existem lesmas e caracóis – você pode localizá-los mais facilmente no pôr do sol, já que essas praguinhas se escondem durante o dia. Assim que entardecer, coloque cerveja quente na armadilha. O cheiro da bebida atrai os bichos e, na manhã seguinte, a garrafa estará cheia de lesmas e caracóis afogados. Você pode (e deve) repetir o ritual diariamente até não encontrar mais nenhum.

Cerveja para dar brilho a peças de ouro

Caso o seu acessório (brinco, anel, pulseira…) esteja opaco e com manchas, anote um truque infalível: coloque-o de molho por aproximadamente 10 minutos numa tigela com um pouquinho de cerveja. Daí é só polir a peça com um pano seco para deixá-la em perfeito estado.

Cerveja para espantar abelhas

Almoçar no jardim ou na varanda do sítio na companhia da família e dos melhores amigos pode ser bem complicado quando esses insetos barulhentos também resolvem participar da confraternização. Mantenha as abelhas a distância dispondo algumas latas com um tico de cerveja a alguns metros da mesa. Atraídas pelo cheiro da bebida, elas deixarão todo mundo em paz. Mas não se esqueça de manter os refrigerantes e as suas cervejas cobertos com uma toalha ou guardanapo

Cerveja para dar fim da ferrugem

Sabe aquela pecinha emperrada do banco da bicicleta? Experimente envolvê-la por cerca de uma hora com um pano embebido em cerveja. O ácido orgânico da bebida dissolve a ferrugem, soltando o parafuso facilmente.