Castrar meu pet pode gerar algum problema?

Acasalar ou dar cria não acalma nem

protege o pet das doenças

Foto: Getty Images

Ao contrário do que muitos pensam, a castração traz benefícios aos animais. Ela deve ser vista como um modo de proteger a saúde do animal, e não como um sofrimento. Recomendada tanto para machos quanto para fêmeas, a castração precoce de cães e gatos praticamente elimina as chances de aparecerem tumor de testículo, câncer de mama e outras doenças do aparelho reprodutor. No caso das fêmeas, retirar os ovários evita que ela atraia machos durante o cio e adquira doenças venéreas. Porém, antes da cirurgia, o animal deve passar por uma avaliação completa.