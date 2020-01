A 1ª entrevista de Meghan sobre o bebê: ‘tenho os melhores caras do mundo’

Em uma espécie de coletiva de imprensa na manhã desta quarta (8), Meghan Markle e o Príncipe Harry apresentaram o bebê real, que ainda não tem nome , para o mundo. De vestido branco acinturado acima da barriguinha – natural para toda mãe de recém-nascido dois dias depois do parto – Meghan e Harry pareciam felizes e ainda “fora do ar” com o bebê nos braços.

–

Meghan respondeu a algumas perguntas dos jornalistas. A primeira foi sobre como ela está se sentindo como mãe, e sobre o “bebê Sussex”, que é como o pequeno está sendo chamado na Inglaterra. Ela riu e respondeu: “É mágico, é bem incrível, e eu tenho os dois melhores rapazes do mundo, então estou feliz de verdade”.

Veja também







Sobre o comportamento do bebê, ao longo desses dois dias de vida, ela disse: “Ele tem o temperamento mais doce, calmo… é um sonho, e esses dois dias foram especiais”

Com quem ele se parece mais?

Quando perguntados sobre com quem o bebê se parecia mais, Meghan disse que eles ainda não sabem. Harry completou: “todo mundo diz que o bebê muda muito a cada duas semanas, vamos observar ao longo desse primeiro mês, mas a aparência dele muda o tempo todo, então… não sabemos!”

Sobre a paternidade de uma forma em geral, Harry disse que está sendo incrível, nesses dois dias e meio que eles puderam experimentar o que é ser pai desse “pacotinho de alegria”, como ele chamou o bebê, que estava em seus braços, e que espera passar bastante tempo com o pequeno, enquanto ele cresce.

Depois da sessão de fotos, Harry e Meghan foram apresentar o bebê à Rainha Elizabeth e ao Príncipe Philip – que já havia encontrado a pequena família por acaso, nos corredores do Castelo de Windsor. “Outro bisneto”, comentou Harry. O bebê é o oitavo bisneto da Rainha.

–

Que família linda! Esperamos ver mais fotos em breve.