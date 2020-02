8 mitos sobre a limpeza de casa

Na hora de deixar a casa um brinco, muitas vezes lançamos mão de velhas receitinhas, mas nem sempre conseguimos o resultado esperado. Por que será? Maria Eugênia Saldanha, presidente executiva da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla), desvenda alguns mitos da faxina e ensina como tornar a limpeza muito mais fácil e eficiente! Confira:

1. A mistura de água sanitária e sabão em pó é ótima para a limpeza pesada

Não é legal misturar produtos em casa, pois o componente de um em contato com o de outro pode liberar gases nocivos e até provocar explosão. As consequências vão desde irritação na pele e nos olhos até sangramentos e danos no fígado e nos rins. No caso específico acima, quando o sabão e o alvejante são misturados, um corta o efeito do outro, tornando a limpeza ineficaz. O ideal é usá-los sozinhos ou optar por produtos para limpeza pesada, como desengordurante ou removedor de limo.

2. Produtos multiuso podem ser usados para qualquer coisa

Eles têm diversas utilidades mesmo e são uma mão na roda, mas não devem ser usados na casa toda. Utilize apenas em áreas laváveis e superfícies plásticas. Jamais use em madeira ou metais para não manchar.

3. Tudo bem usar soluções caseiras com limão em qualquer lugar

Não é bem assim. Elas funcionam como um paliativo e ajudam na limpeza, sim. A fruta é um ótimo desengordurante. Teste limpar as bocas do fogão, que você vai ver! O problema é que, se usada sem o devido cuidado, pode ser bastante perigosa. Em contato com a pele e exposta ao sol, pode causar queimaduras. Por isso, evite usar limão na hora de limpar a parte externa da casa.

4. Para limpar vidros e espelhos, basta esfregar uma folha de jornal

Essa não é a melhor opção! Além de não retirar toda a sujeira, o jornal ainda pode danificar e riscar os vidros e os espelhos. O melhor para deixar tudo brilhando é lavar as peças com detergente neutro e secar bem com um pano macio e que não solte fiapos.

5. O álcool é um poderoso desinfetante

Sim, mas não qualquer tipo de álcool. O único com função bactericida e desinfetante é aquele utilizado em hospitais e que tem a graduação entre 68º e 72º INPM (porcentagem de álcool em peso). Em casa, use água sanitária ou desinfetante.

6. O bicarbonato de sódio tira qualquer mancha

Não é bem assim. Quando aplicado sozinho, ele não tem eficácia para tirar manchas. O melhor é misturar 1 colher (café) de bicarbonato em ½ xícara (chá) de álcool e aplicar sobre a peça, deixando agir por dez minutos. Depois, basta pressionar um pano umedecido para retirar os restos da solução e lavar a peça normalmente. Tome cuidado para não deixar a mistura sobre o tecido por muito tempo, porque o bicarbonato é abrasivo e pode desgastar o material. Vale reforçar que hoje há no mercado opções que potencializam de maneira segura esse efeito, reduzindo tempo e esforço.

7. Sabão em pó é a melhor opção para limpar pisos da cozinha e do banheiro

Ele pode até deixar o piso limpo, mas sua fórmula extremamente alcalina pode levar à corrosão da cerâmica, do granito, do mármore e do porcelanato, se usado com frequência. O correto é escolher um produto próprio para pisos e deixar o sabão em pó apenas para lavar roupas.

8. Varrer a casa é fundamental

Não. Isso só espalha poeira pelo cômodo. Composta de partículas de poluição, pele morta e ácaros, a poeira causa e agrava problemas respiratórios, principalmente em alérgicos. Por isso, o melhor é aspirar ou passar um pano úmido direto.

Dica: quando for usar um produto industrializado, não deixe de ler as instruções do rótulo para evitar acidentes e conseguir tirar melhor proveito dele.