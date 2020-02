7 lições do Feng Shui para ganhar espaço

Cores claras dão a sensação de bem-estar e têm efeito calmante poderoso

1. A ordem dá harmonia ao lar

Segundo os chineses, para que a energia vital (conhecida por ch’i) possa fluir pelo lar, os cômodos devem estar livres para a circulação das pessoas; e os armários, limpos e organizados. Por isso, nada de acumular objetos velhos e sem uso. Dica: Retire caixas, enfeites e móveis que atrapalhem a passagem ou abertura de portas e janelas.

2. Branco total acalma a família

Decore espaços pequenos com cores claras. Segundo os chineses, esses tons têm efeito calmante poderoso. Aventais, cortinas, panos de prato e acessórios também devem ser clarinhos. E economize no vermelho: ele abre o apetite e faz você comer mais! Dica: Se gostar muito de tons fortes, use-os em um ou dois detalhes (como vasos, quadros e almofadas).

3. Exibir fotos aproxima a família

Coloque fotos de seus pais ou avós na direção do nascer do sol. Já os retratos dos filhos devem ficar voltados para o poente. Isso ajuda a aproximar a família e melhora a relação entre as pessoas. Não deixe que uma foto fique sobre a outra e evite abarrotar mesas e cômodas com imagens. Dica: Escolha molduras claras e estreitas e revele as fotos em tamanho pequeno.

Feng Shui recomenda que a sala de estar seja pintada de lilás

4. A cor lilás atrai prosperidade

A sala de estar é o lugar que acolhe a todos. Por isso, evite o excesso de móveis e enfeites. Segundo os chineses, quem concentra muitas coisas na sala sufoca as emoções e impede o pensamento de fluir. O lilás é a cor mais indicada para decorar esse ambiente porque atrai prosperidade. Dica: Escolha objetos de decoração de uma só cor. Se as paredes forem em tons claros, invista em uma cor mais forte, para contrastar.

5. Sofá do lado certo amplia a sala

Jamais coloque um sofá de costas para a porta de entrada da sala. Assim ele bloqueia a visão geral do cômodo e diminui a sensação de espaço. Encoste estantes, armários e objetos grandes nas paredes. A disposição ideal dos móveis permite visualizar o fluxo de pessoas pelo cômodo. Dica: Se não puder mudar o sofá de lugar, instale um espelho na parede oposta.

Adote vasos em áreas de grande convívio da casa para evitar brigas familiares

6. Plantas ajudam a evitar brigas

Para os chineses, o verde simboliza o início da vida e evita brigas familiares. Coloque vasos em áreas de grande convívio da casa, como salas e cozinhas. Flores amarelas e cor de abóbora são perfeitas para banheiros porque representam saúde e trazem alegria. Que tal um vasinho de crisântemo na janela? Dica: Encaixe vasos grandes em suportes com rodinhas para facilitar a limpeza ou mudanças de lugar.

7. Jogar o lixo fora atrai boas energias

Sabe aquela lixeirinha da cozinha que está sempre transbordando na pia? Pois é, mantê-la cheia contamina o cômodo! Para neutralizar o problema não deixe o lixo da cozinha virar a noite. Além de ser anti-higiênico, o mau cheiro atrai insetos e bactérias (e dá baixo-astral, né?). Dica: Ao lavar o objeto, use uma esponja exclusiva para isso e finalize com desinfetante.