26 de outubro será o dia de maior sorte e felicidade em 2017

Outubro vem com tudo para trazer sorte às nossas vidas. O motivo é bem simples: Júpiter, o planeta que simboliza o prazer, a alegria, as conquistas realizadas, a boa vida e a sorte, chegará a Escorpião no dia 10 e por lá ficará até 8 de novembro de 2018.

Para melhorar, no dia 26 deste mês o planeta se alinhará ao Sol e esse será o dia mais feliz e de mais sorte para os signos em 2017.

Libra

23/9 a 22/10

Boas notícias relativas a finanças chegarão a partir do dia 10, quando Júpiter visita Escorpião, e, no dia 26, quando o planeta se alinha ao Sol e você pode receber um bônus.

Escorpião

23/10 a 21/11

Atente-se com quem você irá se encontrar e às notícias que você vai escutar no dia 26, data em que Júpiter e o Sol se alinharão a Escorpião. Esse será um dia de ouro para você! Se o seu aniversário cair dois dias antes ou depois da data, você sentirá o gostinho dos efeitos da combinação astrológica em dobro.

Sagitário

22/11 a 21/12

No dia 26, quando a sorte chega para todos os signos, sua saúde estará em foco. Cuide de você e se dê carinho.

Capricórnio

22/12 a 20/1

No dia de mais sorte do ano, 26, você será convidada para um evento muito interessante. Também deve receber uma proposta de emprego. Escute sua intuição antes de aceitar ou recusar.

Aquário

21/1 a 19/2

Use o dia 26, quando a sorte beneficiará todos os signos, para lançar empreitadas tanto no campo pessoal como no profissional.

Peixes

20/2 a 20/3

A movimentação mais notável dos astros neste mês será, no entanto, a entrada de Júpiter, planeta dos presentes, em Escorpião no dia 26. Você deve sentir a diferença principalmente no trabalho, já que novas possibilidades – algumas até internacionais – surgirão. Isso virá acompanhado de uma viagem para um lugar distante.

Áries

21/3 a 20/4

Com a ajuda de Júpiter, você continuará fazendo um pé de meia. Se for discutir benefícios com o chefe, aguarde até dia 26, a data de mais sorte de todos os signos.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 26, quando todas devem se sentir sortudas, você agradecerá pelas conexões fortes que construiu na vida pessoal e até nos negócios. e.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Se estiver buscando inspiração para uma vida mais saudável, a entrada de Júpiter em Escorpião, no dia 10, assim como o dia de mais sorte no ano, 26, devem ajudar. Hora boa para dedicar-se a você.

Câncer

21/6 a 21/7

Considerando que Júpiter não visitava Escorpião, aproveite a oportunidade para o amor – já que as energias estarão em alta. Marque o primeiro encontro com a pessoa que você estiver interessada ou se estiver comprometida, planeje um jantar romântico para o casal.

Leão

22/7 a 22/8

Júpiter, o planeta dos presentes, oferecerá os meios de alcançar seus sonhos. Você verá como ele é forte no dia 26, a data de maior sorte para todos os signos no ano. O planeta se alinhará ao Sol e em pouco tempo vai mostrar o melhor para sua vida pessoal. Essa é a oportunidade de você se aproximar do lar e de familiares.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 26, assim como para todo mundo, a sorte estará do seu lado. É provável que feche um acordo ligado a uma interessante ideia de negócio.