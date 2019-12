O Natal está cada vez mais próximo e a família ou os amigos já marcaram aquele encontro para fazer o famoso amigo-secreto, não é? Ainda dá tempo de você garantir um presente para a pessoa que você tirou!

Se ela é fã da cultura geek – universos como “Harry Potter“, “Star Wars“, “Game of Thrones“, Marvel ou DC – fique tranquila, pois vamos te ajudar a encontrar o presente ideal para ela.

Montamos vitrines com, no total, 20 sugestões de presentes para um amigo-secreto geek. São várias opções dentro de cada universo. Dá só uma olhadinha!

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post. CLAUDIA não se responsabiliza pela mudança de preços.

