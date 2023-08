Livros de finanças para perder o medo do dinheiro e se organizar

Vamos ser sinceras: lidar com dinheiro não é simples. Não só aprendemos que falar sobre ele é um problema como, em muitas famílias, esse papel sempre recaiu sobre o homem. Porém, aprender sobre o assunto é essencial, principalmente porque funciona também como um mecanismo de proteção contra relacionamentos abusivos (é sério!).

A questão financeira é uma das principais que mantém mulheres em relacionamentos com diversos níveis de violência, inclusive física. Por isso, se você faz parte do time de mulheres que não fala sobre o assunto, tem medo de olhar a fatura de cartão de crédito e prefere fingir que o aplicativo do banco não existe, calma, nós podemos ajudar.

Selecionamos uma lista de livros que vão ajudar você a entender a relação das pessoas com o dinheiro, como ajustar a sua forma de pensar para usar o seu dinheiro de maneira inteligente, organizar as finanças e, quem sabe, começar a investir.