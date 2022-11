Testes genéticos promovem autoconhecimento, qualidade de vida e bem-estar

Quando um bebê nasce, muito se brinca que ele poderia vir com um “manual de instrução”, para tornar mais fácil e assertiva a vida dos pais. Seguindo a mesma linha, imagine ter acesso a um mapeamento do seu DNA dando pistas sobre como seu organismo funciona e que indique, de forma personalizada, quais as melhores escolhas em saúde e bem-estar para você. Por meio dos testes genéticos, conhecer suas predisposições já é realidade.

Em meados de 2022, Marinalva Fagundes, de 55 anos, se interessou em fazer o teste para saber mais sobre sua ancestralidade, mas ficou impressionada com a quantidade de outras informações que recebeu sobre si mesma.

“Na época, meus exames de rotina estavam todos ruins. Eu precisava emagrecer, mas não conseguia, estava estagnada. Quando li o resultado do meu teste genético, fiquei impressionada com a parte da alimentação, que indicava que eu deveria seguir uma dieta com pouca gordura e não totalmente sem açúcar, como eu estava fazendo. Resolvi testar essa mudança e, de lá para cá, consegui emagrecer o que precisava e manter uma dieta mais adequada às minhas necessidades”, conta a aposentada.

Um plano alimentar para cada DNA

A nutrigeneticista Ariana Rocha explica que esse tipo de situação é comum. Isso porque o teste genético é capaz de apontar até mesmo a resposta do organismo a determinados tipos de alimentos. “Muitas pessoas passam a vida toda seguindo dietas da moda e lutando contra a balança e não veem resultado algum, porque estão seguindo uma conduta errada para o seu organismo. Por meio do teste, é possível entender se aquela pessoa tem propensão a ter um IMC mais elevado mesmo fazendo a dieta low carb, por exemplo”, diz.

Os resultados de Marinalva, contudo, vão muito além do emagrecimento. “Eu tinha sido diagnosticada com diabetes e estava tomando vários remédios para controlar outros problemas. Por meio da reeducação alimentar proporcionada pelo teste genético, eu melhorei muito a minha saúde. Consegui controlar o diabetes e hoje tomo apenas um remédio, para o coração. Me sinto muito mais disposta e até voltei a fazer exercícios”, revela.

O teste genético analisa mais de 70 características associadas ao DNA, fora as análises de ancestralidade e busca de parentes. Permite conhecer melhor o metabolismo do corpo e indica também se a pessoa tem algum gene associado à obesidade e outras condições. Além disso, revela como o organismo armazena gordura, responde à saciedade e à fome emocional e se há predisposição para desenvolver intolerância à lactose e sensibilidade à cafeína ou sofrer com a deficiência de vitaminas e minerais.

Todas essas informações facilitam, inclusive, o manejo dos médicos. “Um caso que demoraria de seis meses a um ano para chegar a bons resultados pode ser resolvido já nas primeiras consultas, com o uso desses indicativos. Se o teste for bem interpretado, se tornará sinônimo de menos sofrimento para as pessoas”, afirma a nutrigeneticista.

Teste genético – fácil, acessível e indolor

O teste é feito de forma simples e prática: o cliente faz a compra pela internet, recebe o kit em casa e segue as instruções da embalagem para fazer a própria coleta. “A pessoa recebe dois swabs, que devem ser passados na parte interna da bochecha e colocados em um envelope. Nós retiramos ou a pessoa nos envia a coleta e, em cerca de 45 dias úteis, o resultado está pronto, de forma online”, explica Ricardo Di Lazzaro, médico especialista em genética e cofundador da Genera, laboratório que trouxe a tecnologia dos testes genéticos para o Brasil em 2010.

Hoje, os clientes da empresa podem ter acesso a três tipos de resultados: a ancestralidade, que mostra sua porcentagem de DNA das diferentes regiões do mundo e por meio do qual é possível, inclusive, encontrar parentes; a parte de saúde, que mapeia o risco de desenvolver determinadas doenças ao longo da vida, além de avaliar riscos e eficiência do uso de medicamentos; e bem-estar, que inclui, além de nutrição, informações sobre atividade física, envelhecimento, cuidados com a pele e tendências de comportamento.

“É possível descobrir se a pessoa funciona melhor durante o dia ou à noite, se tem tendência a ser mais preocupada, se lida bem com o estresse, se tem impulsividade, propensão ao alcoolismo e até algumas curiosidades, como se a cera de ouvido do indivíduo é mais molhada ou mais seca. No fim das contas, é uma grande oportunidade de autoconhecimento em escala, permitindo que as pessoas adotem cuidados personalizados”, aponta.

A empresa já realizou mais de 200 mil análises de DNAs e é a plataforma com a maior base de dados genômicos da América Latina. A Genera desenvolve, também, parte de suas próprias tecnologias e ferramentas para tornar o teste cada vez mais completo, além de ter a preocupação de não apenas mostrar os resultados do teste aos clientes, mas disponibilizar conteúdos para que as pessoas entendam o que aquele indicador quer dizer.

“Por meio da nossa plataforma, a pessoa pode ver, por exemplo, que tem uma alta probabilidade de ter doença celíaca. Então explicamos o que é a doença, como pode ser prevenida, quais alimentos evitar. É muito importante que esses dados possam ser compreendidos, para que as pessoas não guardem esse resultado na gaveta, mas que tenham mais qualidade de vida por conta dele.”

Atualmente, em 2022, os testes genéticos podem ser encontrados por valores entre 199 reais, com o pacote mais básico, e 799 reais, com o mais completo.