Saiba quais exames fazer para controlar pressão, diabetes e pintas

Quem tem diabetes deve fazer exame diariamente em casa

Muitas pessoas imaginam que fazer um checkup médico significa apenas realizar uma bateria de exames, de vez em quando, para ver se está tudo funcionando como deveria. Se esse é o seu caso, está na hora de rever os seus conceitos.

“O checkup é uma avaliação completa do paciente, levando em consideração sexo, idade, relação de hábitos cotidianos, antecedentes familiares etc.”, explica Edilson Ogeda, ginecologista e obstetra do Hospital Samaritano de São Paulo (SP).

Veja quais são os exames essenciais para quem fuma, tem pressão alta, diabetes e pintas:

Pressão sanguínea elevada

Faça um acompanhamento de duas a três vezes por ano. “Não meça a pressão por conta própria e com aparelhos digitais, pois nem todos são confiáveis. Vá a um posto de saúde para garantir um diagnóstico seguro”, recomenda Olga Ferreira, diretora da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj).

Diabetes

Caso necessite de aplicações de insulina, monitore o nível da glicose em casa – os aparelhinhos criados para esse fim são muito eficazes. Porém, se a doença é controlada só com remédios, você deve realizar exames laboratoriais a cada três meses para checar a quantas anda a taxa de açúcar no sangue.

Cigarro

Se você fuma, faça um raio X do tórax anualmente. Isso porque a nicotina deixa os pulmões mais densos, colabora para o acúmulo de secreções no órgão, destrói os alvéolos (responsáveis pelas trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico) e facilita o surgimento de infecções.

Pintas

Procure imediatamente um dermatologista. Quando as manchas têm bordas irregulares e tonalidades diferentes, elas podem evoluir para um melanoma, tipo mais grave de câncer de pele. Fique atenta!