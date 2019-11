Saiba como ajudar no Dia Nacional do Doador de Sangue

Nesta segunda-feira, 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E, para ajudar neste data e ao longo de todo o ano, diversos bancos de sangue do país estão promovendo campanhas de incentivo à doação.

Uma das formas de se tornar um doador é a ferramenta do Facebook que incentiva as doações. Todas as pessoas que se cadastrarem neste sistema, serão notificados pela própria plataforma quando um hemocentro próximo precisar de doações.

Em 2019, mais de 9,7 milhões de pessoas no Brasil se cadastraram na plataforma como doadores. Isso fez com que houvesse um aumento significativo desde junho, quando eram apenas 7 milhões.

Segundo dados divulgado pelo Hemorio, hemocentro de referência para o Estado do Rio de Janeiro que cobre a demanda referente a 12 milhões de pessoas, houve um aumento de 5% nas doações de 2018, quando passou a contar com a ferramenta do Facebook. Já em 2019 o aumento foi ainda maior, chegando a 10% além de ter reduzido o tempo de resposta dos doadores.

“O maior desafio que o Hemorio enfrenta como um Hemocentro é o número insuficiente de doadores de sangue. A colaboração entre Hemorio e Facebook nos possibilitou um acesso direto a doadores com uma utilização muito pequena de mão de obra”, explica o diretor-geral do Hemorio, Dr. Luiz Amorim.

De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,6% da população é doadora de sangue frequente no Brasil. Embora este número esteja dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os estoques de bancos de sangue podem variar muito com a época do ano.

Doações de sangue pelo Facebook

O centro de Doações de Sangue no Facebook está disponível no Brasil desde maio de 2018. A ferramenta permite que os cadastrados como doadores sejam notificados quando há bancos de sangue nas imediações precisando de doadores. Para se cadastrar, basta acessar o endereço facebook.com/doesangue. Usando seu dispositivo móvel também é possível acessar o menu do Facebook e então clicar em “Doações de Sangue”.

A ferramenta também possibilita que os interessados criem lembretes para doar, configurando data, hora e local. Além disso, também é possível compartilhar as oportunidades de doação com amigos e convidá-los para doações em grupo.

