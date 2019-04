O que é leite dourado e quais os benefícios da bebida

Entre todas as receitas que têm ganhado força nas redes sociais, uma que conquista desde veganos, até pessoas que procuram dietas diferenciadas, é o leito dourado. Com origem na Índia, o alimento é funcional e virou tendência da alimentação saudável.

Segundo a nutricionista Katia Martins, o leite rico em fibras reduz o risco de doenças crônicas e degenerativas, além de fornecer os nutrientes presentes em seus ingredientes. Ele ainda auxilia no funcionamento do intestino, diminui o nível de açúcar no sangue e protege o fígado.

Um dos principais ingredientes da mistura é o açafrão-da-terra, ou cúrcuma. A especiaria é a protagonista que tem ação anti-inflamatória e aumenta a capacidade antioxidante, protegendo o organismo dos radicais livres.

Além dele, de acordo com a nutricionista, ingredientes como óleo de coco e pimenta-do-reino, também presentes na bebida, têm efeitos positivos na saúde. Ambos potencializam o processo de absorção das células, tornando mais fácil absorver nutrientes de outros componentes da mistura.

Qual leite usar

Segundo a especialista, o leite dourado deve, de preferência, ser feito com leites vegetais. Nesse sentido, podem ser usados leites de coco, de amêndoas cruas, de castanha, de arroz e por aí vai. “E o mais legal é que, por não conter leite animal, ele é livre de lactose e colesterol”, conta Katia.

Ajuda a acalmar?

Muitas pessoas que narram os benefícios do leite dourado explicam que ele ajuda a relaxar antes de dormir. “Isso não necessariamente é verdade, porque ele não tem nenhuma propriedade calmante. No entanto, pode ser que ele relaxe o corpo, por ter ingredientes de natureza quente”, diz a nutricionista.

Ainda que possa ser bebido antes de dormir, por ser levinho, o sabor um pouco picante e quente é meio morno. É essa característica que pode dar a sensação calmante, já que ajuda no metabolismo.

Restrições

Por mais que a receita seja leve e muito benéfica, existem algumas restrições. “O leite dourado não é indicado na gravidez, em casos de hepatite aguda e para pessoas com cálculo da vesícula e nos rins”, narra Katia.

Por mais que não seja oficialmente indicado, segundo a nutricionista, o leite é um ótimo alimento para prevenir os cálculos renais. Ainda assim, é importante frisar que alimentos funcionais como o leite dourado apenas são efetivos quando consumidos em uma alimentação balanceada.

Se for feita especificamente com leite animal, a mistura deve ser evitada por pessoas com artrite, artrose e problemas respiratórios, como rinite, sinusite e asma.

Receitas

Para fazer a receita, basta misturar o leite escolhido com as especiarias. O óleo de coco, por exemplo, é um ingrediente opcional. Além dele, podem ainda ser adicionados:

Gengibre: para potencializar a ação antioxidante, além de melhorar a digestão;

para potencializar a ação antioxidante, além de melhorar a digestão; Canela em pó: pode ser usada como adoçante e também tem funções antioxidante e de ajuda na digestão;

pode ser usada como adoçante e também tem funções antioxidante e de ajuda na digestão; Cardamomo: ajuda na produção da saliva, facilitando a quebra de partículas de alimentos, melhora os movimentos peristálticos e, na medicina chinesa (especialidade de Katia) é usado para problemas como má digestão, enjoo e dores abdominais;

ajuda na produção da saliva, facilitando a quebra de partículas de alimentos, melhora os movimentos peristálticos e, na medicina chinesa (especialidade de Katia) é usado para problemas como má digestão, enjoo e dores abdominais; Mel: pode ser usado como adoçante (neste caso, a receita deixa de ser vegana, já que é um ingrediente de origem vegetal).

Agora, se a ideia for consumir o leite dourado no verão, uma opção é fazer um smoothie especial. “É só usar uma banana, leite de coco, canela, açafrão da terra, chia e pimenta-do-reino. Fica geladinho e tem os mesmos ativos”, explica a nutricionista.

Na receita mais fria, a chia tem como função agregar consistência, transformando a bebida em um smoothie mais grossinho. Independente da escolha, todavia, “é super importante que essas receitas sejam feitas na hora, para que fiquem frescas e mais potentes”, alerta.

