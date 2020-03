Movimento lança campanha colaborativa para produção de máscaras de tecido

O movimento Ecoera anunciou no sábado (21) que dará início a um projeto com intenção de ajudar na contenção do contágio do novo coronavírus, o Covid-19. Em conjunto com outras empresas, profissionais e pequenos empreendedores do ramo da moda, a ideia é que todos possam colaborar entre si na produção de máscaras de tecido.

Em entrevista para a Saúde, o infectologista Luis Fernando Aranha Camargo, do Hospital Israelita Albert Einstein, da capital paulista, explica que as máscaras são indicadas principalmente para profissionais de saúde e pessoas com quadro confirmado ou suspeito de Covid-19, a doença causada pelo vírus. Sintomas como tosse, falta de ar, coriza e febre demandam esse equipamento para evitar o contágio.

“Sabemos que as empresas de moda possuem uma quantidade enorme de sobras e os estoques antigos muitas vezes ocupam espaços desnecessários”, afirma o comunicado oficial da plataforma. Os tecidos devem estar de acordo com todas as informações e orientações dos órgãos oficiais.

Criado pela ex-modelo e stylist Chiara Gadaleta em 2008, o Ecoera é uma plataforma colaborativa que divulga e encontra soluções de sustentabilidade para o mercado fashion e outras empresas.

Os interessados em participar da rede devem fazer o cadastro através do site oficial da plataforma. O movimento informou que já está em contato com profissionais que trabalham no Hospital das Clínicas, no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha e com projetos sociais em Paraisópolis, para que possam colaborar com as máscaras produzidas, mas que será necessário que o projeto seja colocado em prática para a colaboração ser realizada.