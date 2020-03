YouTube convida usuários para o desafio “lavar as mãos”

Com o objetivo de combater a pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, o YouTube decidiu convidar seus usuários para o desafio “lavar as mãos”. A intenção é levar mais informação para os usuários sobre as formas de prevenção do vírus de maneira responsável e divertida.

De acordo com a plataforma de vídeos, o número de buscas no Google por sintomas aumentaram, mas as formas de prevenção ainda não estão claras para os brasileiros. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), lavar corretamente as mãos evita em 40% o contágio do vírus. Entretanto, 46% não sabe que manter ambientes ventilados ajuda na prevenção e 33% não sabe que compartilhar objetos pessoais facilita o contágio.

Como funciona o desafio?

• Neste domingo dia 22/03, às 20h, todos os criadores do Brasil divulgam em seus canais do YouTube um vídeo participando do desafio

• No vídeo, o criador deve cantar a famosa música do cantor e compositor Arnaldo Antunes “Lavar As Mãos”, e convocar outro criador/celebridade a fazer o mesmo. Basta usar a imaginação; um exemplo foi a campanha do desafio do balde de gelo, que viralizou em 2018 por uma boa causa.

• Uma trilha exclusiva foi criada para este desafio (Arnaldo Antunes liberou gratuitamente a utilização da sua obra “Lavar As Mãos” para utilização na campanha). Para participar, é preciso usá-la no vídeo (a liberação dos direitos é mediante não monetização deste vídeo, é uma ação de impacto social).

• Nas descrição do vídeo deve constar o texto a seguir:

Trilha: Marcio Arantes

Autor: Arnaldo Antunes

Editora: Rosa Celeste/ Altafonte Brasil

• Todos os vídeos devem ser publicados com o mesmo título: #FiqueEmCasa e Lave As Mãos #Comigo

• O vídeo principal pode também ser compartilhado em outras redes, ajudando a adesão do maior número de pessoas. É importante lavar as mãos da maneira correta por no mínimo 20 segundos.