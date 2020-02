Maitê Proença revela segredos de beleza e alimentação na ESTILO

Maitê Proença na capa da revista ESTILO

Foto: Fernando Louza/ Divulgação

Para manter seu visual fresco aos 52 anos, Maitê revela na edição de agosto da revista ESTILO que toma muito cuidado com a alimentação. A atriz, que já foi macrobiótica convicta, agora é menos radical. Come peixe, frutos do mar, aves selvagens e galinha caipira. Só evita carne vermelha e produtos industrializados.

Algumas substituições também são essenciais na sua dieta. Ela usa ghee (uma pasta indiana) no lugar da manteiga e a maionese é caseira, à base de ricota, iogurte e azeite, por exemplo.

Pesando 52 kg distribuídos em 1,63 m de altura, a estrela de “Passione” pratica pilates em casa ou caminhada na esteira. Nos fins de semana, aproveita para fazer trilhas em lugares diferentes, como a Serra dos Órgãos (RJ).

Se o assunto é moda, a atriz conta que adora trocar roupas com a filha, Maria, 20 anos, além de acompanhar desfiles de perto, como fez na temporada de verão 2011 do Fashion Rio. “Nesses momentos, gosto de observar o que ocorre nas passarelas e fora delas. É curioso como as pessoas se produzem de forma muito semelhante quando desejam parecer antenada”, critica.

Para a capa, Maitê Proença foi fotografada por Fernando Louza, usando macacão de Andrea Marques e sutiã Dior, com cinto de Reinaldo Lourenço, pulseiras Diane Von Furstenberg para H. Stern, além de sandálias Miezko. Veja mais fotos da estrela no site da ESTILO.

Opções de maquiagem para a próxima estação do calor

Foto: Divulgação

Outra reportagem da edição destaca as tendências de maquiagem do verão 2011, com destaque para as cores alegres da estação que servem para sombras, pele, cabelos e batons impactantes.

Ensaio de moda com Stephany Britto

Foto: Divulgação

Em um ensaio de moda, Stephany Britto clica com diversos tipos de vestidos, do míni ao longo, mostrando a dinâmica que há por trás da peça mais tradicional do guarda-roupa feminino.