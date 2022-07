5 formas de acelerar o metabolismo, segundo a ciência

Acelerar o metabolismo é um dos primeiros passos para quem busca emagrecer – mas, acredite, ele na verdade vai muito além: o nome é usado para contemplar as transformações que as substâncias químicas passam em nosso corpo, e acelerá-lo pode ser muito importante para o bom funcionamento dos mais diversos processos vitais do organismo.

A chamada taxa metabólica é a quantidade de energia que precisamos para o dia a dia, responsável para que tudo continue funcionando. Essa produção também atende por metabolismo basal – que nada mais é do que o número de calorias utilizadas quando estamos em repouso.

Funções como respiração, circulação sanguínea e reparação celular só acontecem graças ao metabolismo. Em suma, se ele não estiver em dia, ou muito lento, isso pode afetar diversas atividades do corpo. Bora descobrir como manter tudo em dia com dicas baseadas em estudos científicos?

1 – Proteínas são de suma importância – em todas as refeições

A alimentação aumenta o metabolismo por algumas horas, esse é o efeito térmico dos alimentos (ETA), também conhecido como termogênese induzida pela dieta (TID). É necessária uma quantidade de calorias para a digestão e absorção das refeições. As proteínas causam um maior aumento da ETA, o que ajuda muito na taxa metabólica.

Comer mais proteína também proporciona a maior sensação de saciedade, evitando que você se alimente além do necessário. Essa ingestão também pode reduzir a queda no metabolismo frequentemente associada à perda de gordura. A proteína ajuda a prevenir a perda muscular, que é um frequente efeito colateral das dietas, segundo as informações do Boa Forma, que tem como base artigos científicos.

2 – Sim, beber muita água é essencial

Frequentemente somos bombardeados com mensagens de “beba água” e, de fato, esse item é muito relevante. As pessoas que bebem água em vez de bebidas açucaradas costumam ter mais sucesso em perder peso e mantê-lo, de acordo com estudos publicados na National Library of Medicine.

Uma pesquisa mostrou que beber 500 ml de água pode aumentar o metabolismo em repouso em 30% por cerca de uma hora, além, mais uma vez, de ajudar na saciedade, se for ingerida meia hora antes das refeições.

3 – Beba café

Continua após a publicidade

Alguns estudos dizem que o chá verde pode ajudar no metabolismo, mas há controvérsias, então o café é um terreno mais seguro. Os amantes de cafeína podem se beneficiar de um pequeno aumento na taxa metabólica.

Segundo diversos estudos, os efeitos do café no metabolismo e na queima de gordura podem contribuir para a perda e manutenção de peso bem-sucedidas. Claro, que esse for seu objetivo.

4 – Músculos são os melhores amigos do metabolismo

Praticar exercícios nunca deixará de ser importante para o bom funcionamento do corpo e a musculação é ótima para acelerar o metabolismo. O músculo queima mais calorias em repouso do que gordura, mesmo quando você está deitado. Experimente adicionar o levantamento de peso na sua rotina de exercícios pelo menos uma vez por semana.

Se você quiser saber o lado científico que comprova isso, segundo uma revisão de quase 60 estudos, treinos de resistência reduzem o percentual de gordura e massa corporal. Ou seja, é ainda mais eficaz que exercícios aeróbicos.

5 – Atividades físicas de alta intensidade aceleram tudo!

Musculação pode ser uma ótima aliada do metabolismo. Mas, caso você não goste de levantar peso, temos outra solução: os treinos de alta intensidade, que são excelentes para queimar calorias, tonificar o corpo e aumentar a taxa metabólica.

Os exercícios de HIIT (High Intensity Interval Training) podem queimar mais gordura aumentando sua taxa metabólica, mesmo após terminar o treino devido ao efeito a longo prazo. Ciclismo ou corrida podem ser duas formas de começar a prática.

Quer conhecer mais maneiras de acelerar o metabolismo? Acesse a matéria completa na Boa Forma.