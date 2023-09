Exercícios físicos podem ajudar nas cólicas menstruais?

A cólica menstrual não é das melhores experiências na vida de uma mulher, e agraciadas são as que não sofrem com isso! Analgésicos, bolsas térmicas e chás são formas de aliviar as dores. Mas, acredite se quiser, uma rotina de exercícios físicos pode fazer uma grande diferença e promover o bem-estar do corpo durante esse período.

Durante a menstruação, os músculos do útero podem se contrair de forma mais intensa, o que gera a dor que causa a cólica. Treinos ajudam a relaxar o corpo, incluindo o abdômen e a pelve, o que pode reduzir a intensidade das cólicas.

“Os exercícios físicos também fazem parte da abordagem não-medicamentosa do tratamento das cólicas, otimizando ainda mais o resultado. É comprovado que a prática dessas atividades ajuda na redução e alívio da dor menstrual”, recomenda Hellenna Dutra, pós-graduanda em nutrologia esportiva. “De uma maneira geral, a maioria dos exercícios físicos, principalmente os exercícios aeróbicos podem auxiliar no alívio da dor menstrual”, completa.

Benefícios de atividades físicas durante o período menstrual

Além do alívio das dores devido à liberação de endorfinas, exercer uma rotina de exercícios durante o período menstrual pode oferecer outros benefícios – como a melhora da circulação sanguínea, que reduz a congestão e desconforto, equilíbrio hormonal, redução do estresse, melhora do humor e relaxamento dos músculos abdominais, como citamos acima.

“Exercícios, de baixa e moderada intensidade, acarretam na liberação de endorfinas, que são os neurotransmissores relacionados ao prazer e recompensa. Eles contribuem para uma sensação geral de bem-estar e redução da dor menstrual” explica Lucas Galera, médico esportivo do Grupo Bello Vero.

Bárbara Bastos, sexóloga clínica e educacional, fundadora da Désier Atelier, completa ao dizer que a sensação de satisfação e bem-estar funciona como um analgésico natural do corpo. “Além disso, a atividade física melhora a vasodilatação, e por conseguinte a irrigação sanguínea para os músculos, levando mais nutrientes e oxigênio para o útero, podendo amenizar as dores.”

Hellenna Dutra cita os mesmos fatores e complementa que há estudos que sugerem que o sistema endocanabinoide também é ativado quando praticamos exercícios. Há uma relação com essa sensação de bem-estar, por conta da liberação de endocanabinóides, que são produzidos naturalmente pelo corpo: anandamida e o 2-AG. Fora isso, a atividade física ainda te distraí da dor. “Durante o exercício, a atenção é desviada para a atividade física em si, ajudando a reduzir sua percepção”, explica Hellenna.

Atividades físicas mais eficazes contra cólicas menstruais

Os profissionais sugerem exercícios com uma baixa carga de intensidade, como técnicas de postura, alongamento e respiração, como os mais eficazes para as cólicas menstruais. Há também atividades físicas específicas para a região pélvica, usando a yoga como exemplo. Bárbara Bastos discorreu abaixo sobre as mais indicadas:

Ponte com extensão de joelhos na bola: “Deite em um tapete de yoga ou colchonete com a barriga pra cima, estenda os braços paralelos ao corpo e apoie seus pés em cima da bola de pilates. Levante o quadril até a posição de ‘prancha’ e depois retorne lentamente para a posição inicial.”

Gato: “Em um tapete de yoga ou colchonete, apoie os joelhos e as mãos, inspire e jogue a cabeça para cima ao mesmo tempo que leva o Bumbum para cima como se estivesse empinando, e, na hora de expirar, faça a posição oposta, arqueie a coluna, levando a cabeça para baixo juntamente com o quadril.”

Postura da Criança: “De barriga para baixo, deite em cima das pernas dobradas, estique os braços a frente e relaxa a cabeça para o lado mais confortável.”

Quais exercícios não fazer durante a menstruação?

Apesar dos benefícios da prática de exercícios, em casos de cólica severa, atividades intensas podem agravar a dor e o desconforto. Caso você esteja se sentindo muito fraca, com tontura ou náuseas devido à cólica, é aconselhável evitar treinos extenuantes.

“Não há nenhuma contraindicação de atividade física nessa fase, mas, dependendo do desconforto, invista em atividades aeróbicas, caminhadas, natação, yoga ou corridas leves em horários com menos sol. Dessa forma você continua obtendo os benefícios de um exercício, mas no ritmo que o período pede”, sugere a sexóloga clínica e educacional.

“É crucial ouvir o próprio corpo, respeitar os limites pessoais e consultar um profissional de saúde se houver dúvidas ou preocupações específicas relacionadas à saúde antes de iniciar qualquer programa de exercícios durante a cólica menstrual”, completa a profissional.

Como ter motivação para treinar com cólica?

Cada pessoa é única e o que funciona para uma, pode não funcionar da mesma forma para outra. Logo, vale entender o seu corpo e adaptar a rotina de exercícios de acordo com suas necessidades e níveis de conforto. No entanto, é importante priorizar rotinas e adequar ao seu estilo de vida.

“Depender de motivação não é uma boa escolha. O ponto aqui é a disciplina e compromisso com o próprio corpo e mente. É claro que precisamos nos respeitar e podem ter períodos em que a dor é tão grande que o desconforto de sair da cama prejudica uma atividade. Principalmente nessas situações, aproveite para fazer algo mais leve”, completa Bárbara Bastos.

Em suma, a combinação de exercícios e outros métodos de alívio, como analgésicos e bolsas térmicas, pode proporcionar um maior conforto durante o período menstrual. Então, prepare sua playlist favorita, coloque uma roupa confortável e bora se exercitar!