Dormir de barriga para cima causa pesadelos?

Você já deve ter ouvido falar que dormir de barriga para cima provoca pesadelos, certo? E apesar de soar como uma lenda urbana, há um fundo de verdade nessa teoria. Pelo menos é o que explica Danielle Admoni, psiquiatra geral e preceptora na residência da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM). “A posição que dormimos tem bastante interferência em nosso sono”, afirma.

A doutora exemplifica: “Se uma mulher está grávida, definitivamente será melhor que ela deite para o lado esquerdo ou direito. Para quem tem questões gástricas, dormir para o lado esquerdo pode trazer alívio. Já os pacientes com hérnia discal ou apneia podem ser beneficiados ao ir para a cama de barriga para baixo. Cada posição irá melhorar ou piorar a noite da pessoa”, explica.

E aí, temos pesadelos dormindo de barriga para cima?

Segundo a psiquiatra, dormir de barriga para cima piora a qualidade do sono de quem sofre com alguma obstrução nasal, como desvio de septo ou rinite. “Pacientes com apneia também são prejudicados por essa posição. Então, nestes casos, dormir de barriga para cima prejudica o sono, levando sim a quadros de pesadelos e microdespertares, que dão aquela sensação de cansaço ao amanhecer”, revela.

Isso também traz a sensação da paralisia do sono, muito associada à posição. “Quem dorme desta forma sofre um aumento de pressão abdominal, o que provoca a impressão de paralisia. E claro, além disso, os quadros de ronco, gerados pela obstrução nasal, são potencializados”, pontua.

Portanto, caso você se enquadre neste perfil (com obstruções nasais e apneia), é melhor dormir em outras posições.

Existe uma posição que diminui os pesadelos?

Seria maravilhoso se tivéssemos uma posição que garantisse uma noite de sono calma (e sem pesadelos). Porém, Danielle esclarece que não é assim que funciona: “A posição ideal varia de acordo com cada tipo de corpo e questão de saúde que temos. Porém, há estudos comprovando uma maior incidência de pesadelos ao dormirmos de barriga para cima”, reitera.