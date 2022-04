Diabetes pode provocar outras 57 doenças, aponta estudo

Conviver com a diabetes não é uma tarefa fácil. E agora, um estudo realizado por cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, afirmou que a doença pode provocar o surgimento de outros 57 problemas de saúde que afetam o sistema circulatório, urinário, neurológico, ocular e ginecológico. As descobertas foram divulgadas pelo Business Insider.

Segundo os dados, este contratempo geralmente acontece em quem tem diabetes tipo 2. Para chegar a essa conclusão, os cientistas reuniram dados de mais de três milhões de diabéticos.

Após analisar profundamente o estado de saúde dos participantes, foi descoberto que eles possuem um risco 4,4 vezes maior de desenvolver câncer no fígado, e 5,5 vezes mais chances de lidarem com uma doença renal grave.

Degeneração muscular, problemas neurológicos, distúrbios digestivos, e perturbações psicológicas também se mostraram mais presentes nestes indivíduos. Ainda de acordo com o estudo, as pessoas com diabetes tipo 2 podem sofrer com essas enfermidades com uma antecedência de até cinco anos em comparação a quem não possui a doença.

Segundo os cientistas, a pesquisa é a mais abrangente de seu gênero até o momento, e será apresentada na Diabetes UK Professional Conference 2022 — conferência oficial que busca soluções para a doença — no Reino Unido.