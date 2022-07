Dia Internacional da Amizade: os benefícios da amizade para a saúde

Neste sábado (30), é comemorado o Dia Internacional da Amizade! A data foi estabelecida durante a 165ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, dentro do tratamento da “Cultura de paz”, se reconheceu: “a pertinência e a importância da amizade como sentimento nobre e valioso na vida dos seres humanos de todo o mundo”, em 2011, e desde então o mundo aproveita o dia para celebrar este sentimento que tem lugar de destaque em nossas vidas. Que um bom amigo torna a vida mais leve você já sabe – mas ele também é peça fundamental da nossa saúde mental.

“Uma Pesquisa de Harvard determinou a amizade como uma necessidade tão importante para saúde física e mental, como uma boa alimentação e exercícios físicos. Por isso, amigos são essenciais para a saúde do coração”, explica a psicóloga Juliane Verdi Haddad.

Quem tem um amigo, tem tudo

“Amigos nos fazem sentir que nunca estamos sozinhos. Com eles, além de vivermos momentos alegres, também nos sentimos acolhidos e fortes nos momentos difíceis. E quando sentimos que temos com quem contar, consequentemente nos sentimos mais protegidos e confiantes para ir adiante e enfrentar determinadas situações.”

Eles nos fazem sentir acolhimento

Da mesma forma que as amizades podem trazer coisas positivas, elas também podem influenciar negativamente, mas isso sempre vai depender muito do psicológico de cada um. Quando um jovem não se sente aceito/compreendido em casa, por exemplo, pode ter a tendência de “copiar” o comportamento de pessoas fora de casa, principalmente se a sua autoestima for rebaixada. “Vale lembrar que a adolescência é um período de descobertas, de sair do ambiente conhecido e experimentar formas diferentes de viver. E normalmente os adultos (pais, avós, tios), querem conduzir a vida como sempre fizeram, o que leva os jovens a encontrarem em outros jovens a ‘vontade do novo’ e assim, além da identificação, sentem -se aceitos, pertencendo a um grupo”, aponta.

E quem nunca precisou de um ombro amigo, ou fez dele o seu “psicólogo particular”, que atire a primeira pedra. A psicóloga afirma que a importância da escuta amiga é indiscutível, pois desabafar e sentir-se ouvido por alguém que amamos nos traz alívio e muitas vezes nos mostra o melhor caminho naquele momento.

Eles aumentam nosso otimismo

De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, compartilhar momentos bons com outras pessoas acaba criando um efeito dominó de energias positivas. Se o seu amigo é otimista, a chance de você se tornar mais feliz e desenvolver o comportamento é muito maior!

Eles nos fazem viver mais e melhor!

Um estudo de 10 anos conduzido na Austrália concluiu que pessoas mais idosas com um amplo círculo de amigos tinham 22% menos chance de morrer durante a pesquisa em comparação aos que tinham poucos. Outro trabalho, conduzido por pesquisadores de Harvard em 2010, concluiu que fortes laços de amizade mantém a saúde cerebral conforme envelhecemos.

E não para por aí: Pesquisadores da Universidade de Chicago identificaram que pessoas muito solitárias ao longo da vida tendem a ser mais indefesas, ter noites ruins de sono e sofrer mais com o estresse. Outro estudo, publicado no Journal of the American Medical Association, apontou uma relação entre solidão e o risco maior de ter doença de Alzheimer.

Amizades fortalecem o coração

É isso mesmo: para além do fortalecimento mental e emocional, os amigos também fazem bem para o nosso coração de maneira literal! Um estudo da Universidade de Columbia descobriu que ter amigos próximos pode diminuir em até 22% o aparecimento de doenças cardíacas.