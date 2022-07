Descubra como é o amigo de cada signo

Você sabia que, assim como no amor, também é possível descobrir a compatibilidade das suas amizades através da astrologia? Neste Dia da Amizade, a astróloga Yara Vieira, do Astrocentro, te conta como é o amigo de cada signo.

“Os atros nos permitem conhecer melhor a personalidade de alguém, assim como a visão de mundo dela. Com o mapa astral você saberá pontuar que provavelmente estas qualidades mais marcantes tem a ver com o signo dela. Assim como a forma que vocês se relacionam tem muito a ver com os astros e o match do signo de vocês” , conta.

Áries: a amiga leal e protetora

Ter uma melhor amiga ariana é ter ao lado uma pessoa sincerona, que não esconde nada! Esteja preparada para ouvir a opinião sincera quando ela não gostar de uma atitude sua ou quando pedir algum conselho. “É aquela amiga que não vai hesitar na hora de puxar sua orelha. Mas também é aquela melhor amiga que vai te defender com unhas e dentes quando ouvir alguém falando mal de você e sempre estará presente quando você estiver precisando de ajuda. Vocês vão viver altas aventuras, pois a amiga de Áries é impulsiva, extrovertida e vai te levar para sair da zona de conforto e se divertir muito”, conta.

Touro: fiel e parceiro

Segundo a astróloga, o taurino é extremamente fiel aos amigos, sempre bastante confiável. Também é a pessoa com quem você pode contar para conhecer lugares novos e luxuosos, mesmo que seja com pouca frequência – já que tende a ser um pouco “mão de vaca”. Quer comer bem? Ele sabe o lugar certo para te levar. Mas, cuidado: a teimosia e o ciúmes também estão presentes, e é preciso diálogo para resolver estas questões.

Gêmeos: comunicativo e flexível

Sabe aquela amiga que conhece todo mundo, é super sociável e está em todos os lugares? Então, essa é a melhor amiga geminiana! “Vai ser aquela amizade que sempre tem histórias, lição de moral e fofoquinha para compartilhar. Aliás, ela vai te informar de tudo, desde artes, filmes, notícias e até esportes. Afinal, a geminiana está sempre antenada às notícias do dia a dia e pode conversar com você sobre qualquer coisa. Ela está sempre disposta a viver uma aventura, se divertir e propor atividades que você nunca encaixaria em suas rotinas. Saiba valorizá-la”, aponta.

Câncer: sentimental e protetor

O canceriano tende a cuidar dos amigos em todos os momentos, quer você precise ou não. Sensível, também sabe exatamente o que dizer ou fazer em momentos delicados e vai sempre demonstrar seus sentimentos quando sentir necessidade. Nos diálogos, gostam de conversas profundas e são ótimos ouvintes. Estão sempre disponíveis para uma sessão de filmes românticos ou uma noite em casa com os amigos.

Leão: vaidoso e radiante

“A melhor amiga de Leão é aquela que vai sempre estar bem arrumada, radiante e muito disposta a viver a vida. Ela chama atenção por onde passa e gosta de ser o centro das atenções! Leal, generosa e muito protetora, a leonina será a melhor companhia para você fazer umas comprinhas, dar uma repaginada no visual, ou ir para uma balada dançar a noite inteira. Além disso, é extremamente carinhosa com as pessoas que ela confia e fará de tudo para defender essa amizade. Se prepare para sair e se divertir sempre com essa amiga”, revela.

Virgem: sincero e compreensivo

Sabe aquele amigo que está pronto para te ajudar em qualquer momento? É virginiano! Além de estar sempre ao seu lado, também vai ser a responsável por te dar os melhores conselhos sobre a vida e te ajudar a tomar grandes decisões. “A melhor amiga de Virgem costuma ser bastante racional, por isso a sinceridade é a sua característica mais forte. É por isso que tem de ter um pouco de paciência e força para aguentar todos os sermões que ela vai te dar. Mas lembre-se que sempre são para o seu próprio bem”, completa.

Libra: amável e indeciso

A libriana é aquela pessoa que por onde passa, todos se apaixonam. É por isso que ter a melhor amiga deste signo significa que terá de dividir ela com todos. “Super sociável, confiável e agradável de conviver, a nativa de Libra ainda é uma ótima ouvinte, o que faz todos quererem ser os melhores amigos dela. Mas é importante citar que quando falamos da melhor amiga de cada signo, a libriana é a que estará mais disponível para te ajudar independente do problema”, garante.

Escorpião: intenso e leal

O melhor amigo de escorpião é extremamente leal com as pessoas que ama, e que vive tudo a flor da pele, seja no amor ou na vingança. É decisivo, intenso, autêntico e de personalidade forte. O escorpiano sempre vai te defender quando você precisar de ajuda, mas isso não quer dizer que vai passar a mão na sua cabeça. Muito pelo contrário, vai te falar uma verdade para que você melhore como pessoa.

Sagitário: sonhador e divertido

“A sagitariana é aquela amiga que ama uma festa, viajar e se divertir. Vai ser aquela pessoa otimista que nunca vai deixar você ficar triste e vai sempre tentar levantar o seu astral. É a amiga que todos deveriam ter para viver pelo menos uma aventura na vida! São bem humoradas, sonhadoras e vão sempre topar tudo o que você propor. Além disso, as nativas de Sagitário são falantes, festeiras e super sociáveis.”

Capricórnio: responsável e verdadeiro

O capricorniano é pé no chão e não deixa os amigos passarem dos limites. Às vezes, pode até parecer chato, mas você pode ter certeza que logo vai agradecer pela interseção que ele faz em sua vida. “A amiga de capricórnio sempre vai estar planejando e batalhando pelo futuro dela. Além de se preocupar com ela mesma, vai ser aquela amiga que vai sempre estar te incentivando com os seus planos e a realização dos seus sonhos. Apesar de ser a primeira a cortar suas asinhas quando tiver ideias muito ruins, ela vai ser a responsável por te ajudar a encontrar – de forma racional – a resposta para as suas conquistas. Saiba valorizar!”, aconselha.

Aquário: animado e desconstruído

Autenticidade é a palavra-chave do aquariano. É um signo sociável, que curte estar em galera e que está sempre informado sobre tudo. Quem tem um amigo de Aquário sabe que ele veio ao mundo com um propósito maior. Será o único da lista que nunca te deixará na zona de conforto e trará programas diferentes, graças ao seu espírito livre e divertido.

Peixes: sensível e sentimental

“A melhor amiga de Peixes é aquela que sempre vai demonstrar suas emoções. São carinhosas, gentis, empáticas, generosas e intuitivas. É aquela amiga que vai sentir quando você estiver triste e vai estar disposta a te ouvir e te acolher. São ótimas para dar conselhos e as melhores ouvintes. A melhor amiga de Peixes vai sempre te acolher e te amar.”