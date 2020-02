Conheça os benefícios que o consumo de peixe proporciona à saúde

O peixe ajuda também a reduzir o risco de mal de Alzheimer, demência e cansaço mental

Foto: Dreamstime

O peixe deveria estar mais presente no cardápio brasileiro. Ele é tão rico em proteínas quanto a carne bovina. Portanto, substituir a carne de boi ao menos duas vezes por semana pelo pescado significa fornecer ao organismo os mesmos nutrientes.

Além disso, o peixe tem grande quantidade de minerais (como cálcio e fósforo) e vitaminas. O tão conhecido e bem falado ômega-3 (tipo de gordura encontrada em espécies como sardinha, atum e bacalhau) ainda ajuda a controlar a pressão, reduz o risco de doenças cardíacas, arteriosclerose (endurecimento das artérias) e o nível de colesterol e triglicérides. E a melhor notícia: ele é pouco calórico. Aproveite e prepare pratos deliciosos.

Você sabia?

Nos últimos sete anos, o consumo anual de peixe cresceu 40% no país. Cada brasileiro come hoje 9 quilos por ano. Ainda é pouco: a Organização Mundial da Saúde recomenda 12 quilos por pessoa. E o fato de não termos atingido a meta não está no preço do pescado: “É muito mais uma questão cultural do que de preço”, diz o economista Alberi Dalbermann.

O peixe tem menos gordura do que qualquer outra carne

Foto: Dreamstime

Os 12 tipos de peixe mais consumidos

1. Cação

Muito macio, pode ser assado, em postas, peixadas ou ensopado.

2. Cavalinha

Carne um pouco mais gordurosa, pode ser usada para ensopados ou frita.

3. Dourado

Considerado o peixe mais saboroso dos rios brasileiros, pode ser preparado assado, recheado com farofa, ou em postas.

4. Linguado

Carne branca e magra, Tradicionalmente preparada em filés.

5. Merluza

Carne branca e salgada, pode ser preparada em filé ou espetos na grelha.

6. Namorado

Carne branca e magra, sem espinhos, pode ser preparada assada, cozida ou ensopada.

7. Pacu

Tem pouco espinho e pode ser preparado grelhado ou assado.

8. Pescada

Carne branca com pouco espinho, pode ser feita assada, frita ou em filés.

9. Pescadinha

Com pouco espinho, pode ser preparada frita ou ensopada.

10. Pintado

Sem espinhos, pode ser grelhado, assado ou frito.

11. Porquinho

Carne branca e sem espinhos, de tamanho pequeno, pode ser preparada frita.

12. Sardinha

Carne escura e com espinhos, pode ser assada, grelhada ou frita, com bastante tempero.