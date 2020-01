Começa hoje campanha de vacinação contra o sarampo em 5 municípios de SP

A partir desta quinta-feira (11), a campanha de vacinação contra o vírus do sarampo será ampliada para cinco municípios da Grande São Paulo. Em vigor na capital desde o início do mês de junho, a mobilização tem como público alvo jovens entre 15 e 29 anos, grupo que, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, representa 47,5% dos casos identificados em São Paulo, sendo o mais vulnerável devido à baixa procura pela segunda dose da vacina.

Veja também







A meta do governo estadual é vacinar ao menos 900 mil pessoas dessa faixa etária nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Osasco e Guarulhos, onde foi identificada significativa incidência do vírus.

Para que isso aconteça, foram solicitadas doses extras da vacina para o Ministério da Saúde, assim como o apoio de instituições públicas e privadas. A ideia é realizar ações de vacinação em parques, estações de metrô, rodoviárias, hospitais e escolas.