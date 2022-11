Bulking: o que é e como realmente aumentar massa magra com eficiência

Já ouviu falar em bulking? O nome pode soar estranho, mas o significado é simples e ele está envolvido no que muita gente busca nas academias: o aumento de calorias no processo da hipertrofia. “Para se ter o ganho de massa muscular, é preciso aumentar a ingestão calórica para que o músculo tenha mais força. Isso é o bulking”, explica Cássio Fidlay, personal trainer e fundador do Studio First Move.

Este processo é eficiente para o ganho de massa magra – objetivo final de muitas, mas é preciso ficar atenta, afinal, mesmo que a ingestão seja de alimentos saudáveis, acaba-se ganhando também gordura. “O perigo é não conseguir utilizar todas essas calorias ingeridas e elas virarem um estoque de gordura. O interessante, além de um bom acompanhamento, e que o bulking seja feito entre 4 a 6 semanas”, indica o personal.

No treino, ele consiste em um aumento nas cargas, já que você está bem alimentada. “O aumento da massa magra é o aumento da musculatura. Quando a fibra se rompe no treino de musculação, o corpo entende que ela precisa ser reconstituída, aumentando a espessura da fibra justamente para que ela não se rompa mais. Isso culmina no ganho de massa muscular e de força”, explica Cássio.

O personal também esclarece que não há como conseguir aumentar a massa muscular e criar definição ao mesmo tempo – são processos distintos. “Após o bulking, ou seja, o ganho da massa muscular, é feito o cuting, que é a diminuição das calorias e a definição. As reservas começam a ser usadas e aí a gordura é perdida”, diz Cássio. Entre os exercícios indicados para o bulking estão aqueles que utilizam mais de uma articulação para o movimento, como o leg press, agachamento e supino.