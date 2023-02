Barriga inchada? Descubra quais alimentos pioram ou melhoram a situação

Barriga inchada e gases presos são comuns até aos praticantes de esportes, que têm uma alimentação adequada e se mantêm saudáveis. As razões são diversas, desde um alimento consumido em excesso, até uma doença gastrointestinal. Em casos graves, somente um médico vai ser capaz de resolver o problema. Por outro lado, adotar hábitos e descobrir quais comidas provocam o estufamento auxiliam casos leves.

Hábitos alimentares que colaboram para a barriga inchada

O processo digestivo ocorre a partir de mecanismos físicos, como a mastigação, e químicos, como a ação das enzimas. Basicamente, os alimentos são transformados em moléculas menores para que os nutrientes sejam absorvidos pelo organismo. Assim, diversos são os motivos para que o inchaço abdominal aconteça.

O simples ato de mastigar, por exemplo, tem impacto nisso. “Ao comer muito rápido, as comidas chegam ao estômago praticamente inteiras, sem a primeira digestão, que acontece na boca”, afirma Débora Palos, que é nutricionista na Clínica Dra. Maria Fernanda Barca. Assim, a digestão fica mais lenta, gerando mais fermentação e, consequentemente, mais inchaço. “Além de ser mais fácil engolir ar junto com a deglutição, causando o mesmo efeito.”

O baixo consumo de água, por outro lado, pode ocasionar retenção de líquidos e prejudicar o processo digestório, segundo a especialista. Ingerir poucas fibras, consumir líquidos durante a refeição e introduzir refeições muito volumosas também fazem parte do pacote de causas para o inchaço. Além disso, ansiedade e estresse estão relacionados ao problema.

Motivos mais sérios também podem ser associadas ao inchaço, como refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, intolerância à lactose, doença de Crohn, gastroparesia e alguns tipos de cânceres.

O estufamento causado por alimentos varia conforme a tolerância e sensibilidade de cada indivíduo. De todo modo, alguns podem gerar mais fermentação e gases ou exigirem uma digestão mais lenta, como explica a profissional. Antes de listar quais são eles, a partir de informações concedidas pela Débora, é importante dizer que só devem ser descartados da alimentação caso haja recomendação médica.

Alimentos que causam inchaço abdominal

Crucíferos

Brócolis, couve e repolho são vegetais crucíferos e possuem rafinose ‒ um açúcar que só se digere quando as bactérias do intestino fazem uma fermentação, produzindo um gás que resulta em inchaço. Apesar disso, são ricos em fibras e nutrientes. Cozinhar no vapor pode facilitar a digestão

Glúten

Pessoas celíacas, que têm intolerância ao glúten, geralmente colhem os sinais disso na região intestinal. Ao consumir alimentos ricos no composto, é comum produzir gases e ficar com a barriga inchada.

Leguminosas

Feijão, grão de bico e lentilha podem causar gases, por conta dos açúcares e fibras que o organismo não consegue absorver. Para reduzir o problema com o feijão, a dica é deixá-lo de molho por bastante tempo.

Lácteos

A deficiência da enzima lactase pode gerar gases, desconforto, distensão abdominal e diarreia quando o leite é consumido.

Outros

Bebidas gaseificadas e alcoólicas; adoçantes como xilitol, maltitol e sorbitol; repolho, ervilha, milho, alimentos ricos em gorduras ou frituras, cebola e alho, alho poró, batata doce, entre outros.

Alimentos que melhoram o inchaço abdominal:

Aspargos

Ele libera o excesso de água do corpo, diminuindo o inchaço da retenção líquida. Também possui prebióticos, essenciais para as bactérias “boas” crescerem.

Banana

Elas previnem a retenção e regulam os níveis de sódio do seu corpo, o que colabora para a diminuição do inchaço decorrente do sal.

Pepino

O pepino possui um antioxidante flavonoide que promove a redução do inchaço, além de dificultar a atividade de enzimas pró-inflamatórias.

Mamão papaia.

A papaína, uma enzima da fruta, colabora no processo de quebra de proteínas, facilitando a digestão.